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香港的虛擬銀行，我們多年前也分析過，根本是笑料一場，是長隆的馬騮模仿西方的猴子，幾年過後，八九間Virtual Banks無一賺錢，CEO換完一個又一個，洗濕咗個頭，而家都唔知點樣收料。

銀行已經是一個末日行業，幾間傳統銀行佔據了商業銀行的領域，用盡各種手段抗拒新興網絡銀行。

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第33期《全球金融中心指數》報告，全球排名首五位的金融中心是紐約、倫敦、新加坡、香港和三藩市。新加坡繼續在區內排名第一。

香港近期一直各方發力，密集出台各種政策，可以理解為是奪回亞太金融中心的動作嗎？香港未來的金融地位會被取代嗎？

香港與新加坡相比，差距已經不是幾條街的距離，是地球與月球的距離了。多年來，由政府到民間，只是用嘴巴搞StartUps，也是香港面臨的尷尬處境。

新加坡能夠打贏香港，我認為有兩個最重要的概念，就是成功「結合區塊鏈」及「供應鏈思維」。

明日世界的一個主戰場，是區塊鏈衍生的加密貨幣、去中心化的金融技術，該技術的最終願景，就是透過智能合約，去除金融交易中的人與中介機構，例如：銀行員與銀行。

這個終極想像若成真，對銀行是巨大考驗，這些金融機構，必須再次證明自己的存在價值。

在華爾街中，包含美國最大銀行摩根大通、投資銀行高盛，以及全球最大資產管理公司Black Rock，全球第一數字創新銀行DBS星展銀行都已陸續在該領域投資佈局。

縱然，全球第二大加密貨幣交易所FTX宣告破產，加密貨幣甚至變成某種負面詞彙，但DBS仍相信區塊鏈技術的應用潛力，甚至催生全球第一個由銀行推出的數位交易所DDEx，提供特定客戶加密貨幣等數位資產的交易服務。

我有理由相信，隨著世界數位化，所有價值（金錢）都將被代幣化（Tokenized）。美國已發展出數字美元穩定幣技術 (例如：USDT, USDC)，屆時，支撐數字貨幣背後的資訊系統也會跟著改變，而區塊鏈，將成為支持這一切發展的關鍵技術。

普惠金融發展，現在已經到了必須以「供應鏈思維」的思維來分析未來發展的時候了。

請大家試著想像一個場景：我看上一輛Tesla，考慮完各種因素後決定要購買，Tesla告知我可以利用與A銀行合作的優惠車貸，雖然我一向不跟A銀行往來，但是A銀行人員卻很快地在系統內跟我長期往來的B銀行調閱資料，並在我的同意下，取得了一份留存在B銀行的個人資料與所需紀錄，幫助我在很短的時間內在A銀行開戶，並辦好這一次的買車貸款。

這樣的場景，在東南亞如泰國等地，已經不是新鮮事，這就是所謂的開放銀行（Open Banking）。例如大馬的Sunday。

開放銀行的重點，著重在資料可攜權的觀念，我的資料就是我的資料，不是銀行的，所以可以在獲得準許後調動使用，而消費者有權選擇對自己有利的金融方案，從此不方便或是不習慣，可能不再是消費者不換銀行的原因了。

一旦保險公司開始踏入網路投保的世界，資訊流將成為最被重視的一環。

在供應鏈當中，我們講究客戶主檔（Customer Master Data）。而在金融供應鏈上的每一環，需要掌握的客戶資料面向都不一樣。網路投保代表可以從網路接單。

如同兜售東西要往人潮多的地方去一樣，網路投保盛行後，為了要快速取得訂單，也要往流量多的地方去，如電子商務平台、旅遊網、雲端招聘平台、外賣平台，甚至是租售樓宇網站或是社區管委會的共用資訊平台，這些具備網路流量的平台。迎來散戶的資金及資訊，容易把餅做更大。

香港做得到嗎？咪玩啦。







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