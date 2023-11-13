加入最愛專欄 收藏文章

最近有幾件和日本相關的事，讓人感覺非常矛盾。

第一是10月24日，日本各大媒體同時報道了國際貨幣基金組織（IMF）發表的2023年世界各國GDP預測值：美國第一，原本排在世界第三的日本後退一位，讓位於德國，排名第四。

1968年日本的經濟規模首次超越了當時的西德，排在了世界第二的位置上，日本第二維持了42年，到2010年被該國超過。其世界第三的位置維持了13年後，被德國超越。

進入21世紀後，日本經濟出現了持續的停滯現象。不斷有人來日本投資，從並購企業、尋找技術及產品，到買套自家用的屋仔，日本成為了很多投資者的追捧對象。

日本的物價大致穩定，日圓匯率的貶值讓這裡的商品更加廉價，日本的尖端材料、高端設備製造水平依舊領先，這讓人有了來這裡投資置產、與日企合作的願望。

第二，隨著愈來愈多的日本年輕企業家放棄日本老化、規避風險的國內市場，數十家日本新創公司正準備在未來幾年內在納斯達克上市。根據SEC監管文件顯示，繼今年年初以來已有五家日本公司上市後，大約七家日本公司將在未來幾個月內在Nasdaq上市。

最近接受Bloomberg彭博社採訪的銀行家和企業家表示，大約有10到20家日本新創公司計劃明年上市。在2023年開始一系列上市之前，只有少數日本公司在納斯達克上市。

第三，日本將推出零投資移民，在變成移民國家的路上又進了一步。

根據《日本經濟新聞》的報道，日本當局擬放寬外國人在日本創業須滿足的條件，包括取消最低投資額要求，讓創業者零投資也能獲得兩年居留權，以鼓勵他們把日本當作創業基地。

現在日本的創業類簽證有「經營管理簽證」，最低要求你在日本開設一家註冊資金500萬日圓的的公司，年營業額300萬日圓。另外就是需要一個真實的辦公場地。其實這個要求並不高，尤其是你跟其他已開發國家的創業類簽證做對比，就知道日本的門檻幾乎是最低的。

第四，日圓遭遇著地獄式貶值，再次成為了世界金融市場中的熱點性話題。

在這一個月期間，日圓基本都頂在150附近橫盤震蕩，然而就在10月31日，日圓突然出現大幅急貶，一口氣連破150和151兩座大關，單日貶值幅度達1.7%，轟動著全球外匯市場！要知道，150基本上算是日本央行採取干預的底線了。

日本在亞洲最先成為工業化國家，在日用品的開發、消費服務上有長久的積累，經濟發展的停滯，並未造成生活質量的明顯下降。這讓日本超級穩定結構不會被輕易打破。

去經濟發展停滯的國家尋求發財機會，多少有些緣木求魚，但因停滯而出現日圓貶值，並未下滑的服務質量，豐富的日用產品，雄厚的尖端材料、先進的工業製造裝備等等，日本的魅力未減。在半導體製造裝備的配套設備上，日本依舊保有大量其他國家不可取代的技術、產品。

住世界級高級飯店、享受精美日本料理，購買豐富多彩的商品，依舊讓人感覺良好，在尖端材料、配套設備等方面，經濟交流不會銳減。

停滯與穩定是日本經濟特點，這個特點是未來五年年輕人大賺日本的百年良機！

我們正打發掘一些體質好的日本StartUp公司，到納斯達克上市。







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱