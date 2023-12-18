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相信這是許多歌迷，近日看到最開心的一則消息，美國《時代雜誌》公佈「2023年度風雲人物」（Time Person of the Year），是Taylor Swift。

也是《時代雜誌》評選該「年度風雲人物」96年以來，史上第一位、破紀錄單獨登上封面的藝人。

若要票選我心目中今年年度風雲人物CEO，非OpenAI的Sam Altman莫屬。

Sam Altman的領導在AI領域中的影響力是不可忽視的。他帶領OpenAI在AI研究和開發方面取得了重大突破。OpenAI是一家致力於人工智能技術發展的公司，他們的目標是確保人工智能的發展能造福全人類。

Sam Altman並不像馬斯克可以自己跳下來寫程式，砌火箭，也不像其他矽谷的科技領袖那樣真知灼見，但他有同理心，擅長聆聽，而且會跟你一起做決定，這在尖端的AI領域，正正是一個工程師程式員心中所想。

僅僅5天，他就從被董事會開除的人，強勢回歸，並重組董事會。當他被趕下台，逾九成員工連署簽名，逼董事會讓他回歸，否則離職。

員工離職並不可怕，可怕的是，他們將集體進入微軟。主導開除他的董事，竟成為簽名支持他回歸的人，並發文深表悔意。

OpenAI員工非美國籍，他們來自世界各地，攜家帶眷投靠，就為了一圓美國夢。在Sam領導下，公司估值大升，許多員工手上持股若變現，身價上億、提早財務自由。

《華爾街日報》指出，今年九月，OpenAI正與投資人討論股票出售事宜，當時估值幾乎是年初的三倍，辛苦了這麼多年，員工終於可以將手上的股票變現，誰會跟錢過不去呢？

這估值，必須建立在他本人的領導下；投資人只向他埋單，對其他人未必。你看現在的AI產業圈，Tesla馬斯克開了一間X公司，Google也是，但他們的技術只是接近GPT 3.5的程度，這一件事未來一年都不會改變。

在Sam Altman的領導下，OpenAI開展了一系列令人矚目的項目和合作。他們不僅推出了GPT-3，一個具有驚人自然語言處理能力的語言模型，還在推進自主機器人技術、為AI倫理和可持續發展等領域做出了重要貢獻。

Sam Altman的領導風格也受到員工的讚揚。他被認為是一位開明的領導者，激勵著團隊成員發揮最佳水平，同時也重視員工的意見和需求。他的同理心和善於聆聽讓員工感到被重視和受到支持。這種團隊合作和共識建立的方式有助於OpenAI在AI領域中取得卓越成果。

此外，Sam Altman還關注可持續發展議程，鼓勵使用人工智能技術解決環境和社會挑戰。他相信AI可以為可持續發展目標的實現提供關鍵支持，並積極推動相關研究和項目。

從Sam Altman的言論和做的事情來看，我覺得他是一個謹慎又樂觀的理想主義者，這可以從他的幾項投資看出來。

他是一間核融合新創公司Helion最大的個人投資者和主席，這家公司在2021年完成了由他領投的E輪融資，總金額5億美元裏面他自己就佔了3.75億。

他們的終極目標是提供乾淨且永續的電力，而且1度電只要1分美元。

Sam Altman投資的另一間公司叫做Hermeus，目標是做出5倍音速的商用客機。他覺得以目前可持續航空燃料（SAF）的發展，讓他能比以前更放心的投資包括Boom在內的超音速客機公司，而不用擔心它們對環境造成衝擊。

商業世界並不是我要跟你做同一樣的事情，而是找到適合我做的事，只要把這件事做得淋漓盡致，市場就會有我的一席之地。







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