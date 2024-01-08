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從疫情開始的那幾年，我們團隊一直不太喜歡預測經濟情況。說實話，不只是我們，連那些大名鼎鼎的分析員、經濟學家也常常搞砸預測，因為經濟的變數實在太多，讓所有的預測都變得模糊不清。

但是，2024年就不一樣了！對於2024年的經濟，我們有了更明確的看法，也充滿了自信。但別誤會，我們的自信並不是指2024年的經濟景氣會多麼好，而是我們堅信，2024年的經濟只有一個字可以形容，那就是「亂」。

如果將地圖拉開，美中貿易戰是一個戰場，項莊舞劍，志在沛公。土耳其背後又有俄羅斯、有中國、又有伊朗，這些都是一帶一路的粉絲，星星之火，可以燎原。

第一幕還沒有落幕，第二幕已經開啟。

看看特朗普的共和黨民意調查大幅領先，一副雄心勃勃要重返白宮，我都不知道應該是否買美元，試想想，如果又是特朗普，加上俄烏戰爭，以巴戰爭尚未結束，航運費因為紅海那班海盜及恐怖分子已經升了幾倍，大陸的房地產剛剛才開始爆炸，加上通貨膨脹，人民幣匯率，美國聯儲局要不要減息等等，這到底亂不亂？

但亂也是好事，所謂亂世才會出英雄，大家都要撐下去，活着就是英雄。

今年，千萬不要去比誰比誰賺錢多，而是誰比誰蝕錢少，唔蝕錢，能夠持盈保泰，不虧本，這才是真正的王道。

聽起來悲觀，但也意味着，目前的宏觀經濟已經去到一個臨界點，出現改變的契機。

我們以前成長的年代過程沒有社交媒體，我這個人活得有沒有價值、成就，是由我老竇老母、老師、同學、朋友這些人說了算數。

但現在按Like、分享，觀看次數卻成為一套可被量化的社交成就標準，你存在有沒有價值，由一班不知名、匿名的大眾來判斷，因此我們看見更多青少年有情緒困擾、憂鬱症年輕化。

煽動的謠言和八卦，才會得到社群的關注，影音社交媒體會強化這些成就系統的影響力量，因為短，大家會一看再看，他以前做過的人與事會永遠存在在網絡上，聽起來非常悲觀。

最近有一個新聞主播不幸自殺離世，觀看次數愈膨脹，就會激發成就感或失挫敗感，形成變形的價值觀，這些量化標準，令到年輕人愈活愈累愈亂。

我們都曾經那麼熱愛香港，那些讓人仰望的傳奇富商，燦如煙火的四大天王、四大才子、四大脱星；天馬行空的音樂、電影、電視、武俠小說；美麗維港和相容並包的美食，而今天，香港完全變了。

萬物根源皆經濟，在香港持續燥動的背後，到底哪裏出了問題呢？如果要簡單一句話說明，那就是香港走向了壟斷資本主義的巔峰。

人的一生，是在不斷與自己做Deal，無論甚麼年齡，我們都不能做蝕本的買賣。賺一元也叫賺，當你決定，或者身不由己地要放棄一件事，一定要拿出等量的得到來交換。

幸福就像一杯茶、一碗湯，當你喝完了一杯，就要期待下一碗。人與人之間的區別，不是誰能永遠年輕，而是你在懷念上一杯，還是期待下一杯。

失去的留不住，得到的最重要。

所以，讓我們心定樂觀面對這個亂世吧！相信自己，相信我們的判斷，堅持下去，就能夠在這經濟亂流中掙扎出一片天地！







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