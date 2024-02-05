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理財上要有全球性視野，哪裏有機會，資金就去哪。今年上半年的股市可以用2個關鍵字來形容，那就是「日本時刻」 + 「AI時刻」。

被稱為「某某時刻」的時刻，通常指的是對人類文明產生巨大影響並且無法回頭的時刻，就像愛迪生點亮門羅公園（Menlo Park）的燈泡，那就是「愛迪生時刻」（Edison Moment）；蘋果推出iPhone，讓人們無法自拔，那就是「iPhone時刻」（iPhone Moment）。我們的生活因為這些改變文明的時刻而徹底改變。

現在，就在我們眼前的這個時刻，我們的經濟也將因為這些改變文明的時刻而徹底改變。

回顧一下「iPhone時刻」。2007年1月9日，蘋果發表了iPhone，並於同年6月29日正式發售。隨後的三年間，蘋果的股價翻了三倍，但直到2010年5月，我們才意識到這是一個改變世界的時刻。

從那時起，智慧手機成為了人們生活中不可或缺的一部分，也改變了我們的消費習慣、社交方式和娛樂方式。

而現在，我們正處於一個類似的時刻，即「AI時刻」。

人工智慧技術的發展和應用正在改變我們的社會、經濟和生活方式。從智慧助手到自動駕駛汽車，從機器人到自然語言處理，AI技術已經深入到我們的日常生活中。

在這個AI時刻中，有一家公司代表了AI技術的領導地位，那就是輝達（Nvidia）。輝達是一家全球領先的圖形處理器（GPU）和人工智慧公司，其GPU技術在訓練和運行深度學習模型方面被廣泛應用。

Nvidia的股價在過去的幾年中表現出色，得益於人工智慧技術的快速發展和需求的增加。輝達的GPU產品被廣泛應用於數據中心、遊戲、自動駕駛汽車等領域，並且在人工智慧訓練和推理方面具有顯著優勢。

此外，Nvidia還進一步擴展了其業務範圍，通過收購ARM等公司來加強其在AI領域的競爭力。這些舉措使得Nvidia成為人工智慧領域的中堅力量，並在股市中獲得了廣泛的關注。

日本能再次震驚世界嗎？

日經指數2023年升幅為28.24%，表現已經很好了。巴菲特已經提前佈局並進一步加大對日本股市的投資。這一跡象表明對日本市場充滿信心，或許是看好其潛在的投資機會和未來增長潛力。

摩根士丹利（Morgan Stanley）強調企業治理改善的背景下，日本股票將邁入永久性的牛市。預計通過提升營業利潤率、解除持股以及資本管理等措施，到2025年，MSCI日本的淨資產收益率(ROE)將提高至12%。預計日本股市還有10%的上漲空間。

BlackRock建議投資者今年增配日本股市，支持其發展。特別強調日本的企業治理改革、匯率問題以及全球投資者對日本股市的看好。

大和證券認為美國聯邦儲備委員會可能在2024年上半年開始降息，美國的長期利率將在本財年末下降到3.5% - 3.9%。預測到2024年度末，日經平均指數將接近4萬點。

日本股市的吸引力除了以上機構一致看好的原因，還有值得關注的因素。日本正在推動儲蓄體系改革，特別是提高Nisa帳戶的交易免稅額度，將增加個人投資者的參與，進一步推動股市發展。相較歐盟，日本個人資產中股票佔比較低，若改革取得成效，預計將有超過1萬億美元的資金流入日本股市。

在持續了四分之一世紀的通貨緊縮體制和工資低迷方面，日本的變化已經顯現。新冠疫情後，經受了鍛煉的日本的旅遊實力正逐漸結出果實。

日本在半導體領域也出現了復興的苗頭。日本在製造設備、構件和材料領域一直保持著較高的市場份額。台積電（TSMC）的熊本工廠將於2024年投產。

這一因素使得中長期來看，日本股市確實具備強大的配置價值。







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