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香港導演曾國祥為 Netflix 拍了《3體》前兩集的文革戲份，他提到 Netflix 投資各地拍片的情況。

目前 Netflix 韓國和日本則設有總部，日本的總部就在六本木，年年排行榜十大的都是日本動漫，正所謂本小利大，所以Netflix投資日本動漫製作更多。

與宮崎導演憑藉《千與千尋》榮獲此獎項的約20年前相比，日本動畫在全世界取得了長足發展。導演宮崎駿的動畫電影《你想活出怎樣的人生》獲得了美國奧斯卡最佳動畫長片獎。

Netflix華語區的負責辦公室在台灣，華語製作的重心也在台灣，香港的提案至今沒有一部通過。

香港現在面臨的問題是影視題材老化沒人看了，過去星馬泰日台都會看香港電影，現在這三個地區都有自己的人才，說自己的故事，甚至還能拍片給全世界看。

《三體》到底是甚麼意思？

其實《三體》指的是「三體問題」（Three-body problem）是「天體力學」中的基本力學模型，它是指三個質量、初始位置和初始速度都是任意的可視為質點的天體，在相互之間萬有引力的作用下的運動規律問題。

簡單來說，三個星體的彼此產生萬有引力關係都可以被稱為「三體問題」，例如太陽、地球和月球的運動即可以視為「三體問題」。

三體也存在著「穩定」與「混沌」的兩種可能，例如太陽、地球和月球的三體問題是固定的，但這是因為它們是恆星、行星、衛星之間的關係。

撇去科幻，《三體》講了一個世間最簡單直白的故事——失去庇佑之後如何找到合適的位置。

但這件事並不容易，若放到一個人身上，它幾乎構成了人生全部的迷局。失去庇佑之後如何找到合適的位置。

社會時刻面臨毀滅的危機，因而進化出高度極權的社會體制和完全不同於地球道德文化的價值觀，只有如此文明才能存延。但這件事並不容易，若放到一個人身上，它幾乎構成了人生全部的迷局。

可人類不喜歡迷局，喜歡解藥，最好一針見血，一藥回春，四兩撥千斤的那種。

所以要萬眾一心，苟活地下，繁衍生息，付出等待，直至第10代人，才能重見天日。簡直是愚公移山。

看到這裏如果還不懂香港出了甚麼問題，也許你可以把回憶轉回90年代，用槍指住劉德華拍片的時候，這關係到多少人的營生？

全球化對香港實在太重要了，其他國家閂埋門仲可以玩幾年，美國閂埋門可以玩五年，日本可以玩四年，某國可以玩三年，香港一閂門就死。東方荷里活變了地圖上的一點，世界金融中心變了遺址，整個幕僚一年365日，只是掛住做show？

太平盛世，企業的選擇，不足為奇，但是在戰火重現之下，還能夠維持中立而受惠，需要更深層次的考慮。精神是需要養的，不是練的、灌的。時代已經錯過了太多的事情。

對香港來說，尊嚴與搵食、法治和經濟是同一件事，沒有前者就沒有後者，獨立司法雖然不是商業投資唯一考慮的因素，重要性卻不言而喻。

美國前第一夫人米歇爾奧巴馬就曾在自傳裏吐露過心聲，講她當年離開白宮時的景象，一位總統的傢俱被抬走了，另一位總統的傢俱被抬進來。

衣帽間清空了，幾小時後又被填滿。當一切結束，你從世界上最著名地點的那扇門最後一次走出時，你需要從很多方面重新找到自我——是的，第一夫人在走完人生的這段旅程後想的還是，接下來，要怎麼接得上那個曾經矚目的自己。

準備好了嗎？這就是現實。

聲名、財富、靈魂的質地，或者最終，是墓誌銘上的一絲榮光。靈光乍現、精明算計之類是無法一直作威作福的。







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