五代同堂的局面：由嬰兒潮世代，到Gen X、Y、Z世代至00後，職場上的五個世代大亂鬥，既充滿契機，又各有難處差異？

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最近，大家都在歡呼，香港電影回來了。

在剛剛結束的第42屆香港電影金像獎上，《年少日記》獲12項提名，導演卓亦謙最終憑借該片，捧走新晉導演獎。其實，它完全配得上今年最佳華語片之一，每個中產父母都應該看看。

難能可貴的是，《年少日記》口碑完全不輸呼聲。在影院看完影片，全場齊刷刷獻上眼淚和掌聲。

雖然本屆金像獎還是湧現出了不少年輕人，尤其是新晉導演獎的爭奪，更加傾向成為年輕人逐夢的舞臺。

香港電影一直面臨著人才的青黃不接，每年的提名名單中大多都是熟面口，其中對於金像獎人情投票，輪流坐莊的批評一直沒有停止。每年，都會有電影人感傷著香港電影的老去甚至衰敗。

一覺醒來，世界改變不只一次。

1999年，《明報》封面打出血紅色的標題：香港電影之死。影人，焦慮，不安。劉青雲感言：掌聲噓聲總好過無聲。他已經60歲，還在對抗被遺忘。只是，逝去的不僅是時間，還是整個時代。

香港電影衰落是個老生常談的問題？香港電影沒有產業升級成功，也就是技術革命帶來的產業升級，再重新到世界上搶佔市場，甚至連本土市場都丟了。

現在是難得一見，在出現「五代同堂」的局面，最年長與最年輕的電影人之間，可能相差50歲，這不可避免會在協作與溝通上出現代溝，中階電影人更是因為夾在中間備受煎熬。

Gen X、Y、Z世代、嬰兒潮世代、00後，正形成大亂鬥。他們各有各的難處。

先介紹Y世代 ——千禧世代，他們現在約29至43歲，雖然可說是在網路世代長大，但有人可是一出社會、工作沒幾年就碰到了金融海嘯。

美國媒體《USA Today》調查，有74%的Y世代認為經濟狀況比前幾代人更落後，因為老一輩壽命延長、退休延後，限制了他們升遷加薪的機會。縱使這群人穩定度高又忠誠，數位時代和AI浪潮一打來，遊戲規則還是被洗牌了？組織扁平化、大量數位專案出現，難道不是機會嗎？但你猜最後怎麼樣？

公司直接把鎂光燈打到了Z世代身上。

60歲以上的嬰兒潮世代，好像很爽，坐在金字塔高位上，但他們正面臨的是世紀大拉扯。經濟衰退讓他們退不了休、電影電視職場上的數位歧視感也愈來愈深，無法跟上世代的焦慮正在壓垮他們。

Gen X世代現在大概是44至59歲，篤信努力就能往上爬，但面臨上面的權威式管理、下面的年輕人也開始管不動了，上面的不給我時間，下面的也不給是他們的最佳寫照。

Gen Z世代和00後世代，分別是25至28歲、24歲以下的年輕人，是近年職場、消費購物報告、行為研究的顯學，大家都想猜透，年輕世代到底在想甚麼。

Z世代是最難共事的，一小時也不肯加班，還動不動就辭職不幹。00後世代不想進入組織工作、偏好自己創業——賺錢的方式有那麼多，為何一定要All-in？

2023年，5,000多萬人口的韓國因為3年疫情的衝擊都叫苦連天了，何況700多萬人口的香港市場。本土市場又小，它就沒有支撐下一個東西。

近代各行各業科學技術帶來的產業升級是搶佔市場的唯一法門。不要覺得文化產業和實體製造業不同，實際上這玩意兒也是一樣的。經濟衰落的日本電影也沒有成功產業升級。2000年後真人影視劇就不行了，2010年後至今只剩下全世界無可取代的動畫和遊戲兩個產業。

目前的職場同時有五個不同世代，有豐富的年齡多元性，充滿各種契機。但各種差異必須謹慎以對，否則感受到的分歧與界限，就會造成彼此的不信任與輕視，無法得到最好的解決方案。

以前港片還能在東南亞撈一筆，Netflix時代以後，吃過了荷里活大餐誰還吃你香港茶餐廳？







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