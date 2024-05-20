美股驚天大逆襲！散戶之王回來了！誰是Keith Gill？今日的Meme圈已進入前所未有八國聯軍時代？大家該怎樣對待Meme股？

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美股上演了一出驚天大逆襲，meme股紛紛回歸集體上漲。三年前散户大戰華爾街機構的遊戲驛站（GME）一度狂飆近120%，日內至少六次因波動過大而觸發熔斷，GME空軍已損失10億美元。

其他Meme股，同為Meme股核心標的AMC院線、Koss、黑莓、Reddit以及散戶偏愛的網紅券商Robinhood也同步走高。

原因就是——曾在2021年引爆meme股狂潮、隨後銷聲匿跡的散戶圈Keith Gill回來了。

5月13日，Keith Gill（網名Roaring Kitty/DeepFuckingValue或DFV）在X發佈了一幅meme圖片，圖片顯示的是一個人打遊戲時身體前傾認真起來的姿態。

這條疑似再次吹響戰鬥號角的推文，在X的瀏覽量超過了2,000萬次。隨後，他又發佈了一些電影片段，這些片段都圍繞著角色的回歸展開。散户之王回歸讓X和美股散戶大本營Reddit上的散戶大軍興奮不已。

誰是Keith Gill? 何以有這麼大能量？

今年37歲的Keith Gill是WallStreetBets歷史上最偉大的傳奇人物；他成功引起了華爾街、美國國會、美聯儲、交易平臺、成千上萬投資者、全球媒體的集體注意。

Keith之所以在散戶心目中有如此之高的地位，是因為他在2020至2021年，領導了散戶對抗華爾街機構的meme股大戰。

現實生活中他和妻子、5歲的女兒住在波士頓北面的Wilmington，是麻塞諸塞州共同保險公司的一名普通員工。

Keith Gill從2019年夏天開始逐漸投資GameStop，並且會把自己的帳戶收益截圖放在WSB論壇裏，他持續更新自己對GameStop的投資資訊，並且每次都配著#YOLO。

Keith Gill開設了自己的Youtube頻道Roaring Kitty，視頻裏他的經典扮相是綁著一條紅色頭巾，語速超快地解答網友關於股票交易的各種問題，向網友普及股票交易基礎知識。

Keith Gill在GME股價最低點買入了五萬美元看升期權，累計回報率一度超過4,400%，在WSB聲名鵲起。

但是，在日常生活中，Gill本人是一位註冊在案的經紀人，持有CFA牌照，受到美國金融業管理局（Financial Industry Regulatory Authority，Finra）的監管。

Keith賬戶裏的資金也從五萬美元變成了幾十萬、一千萬美元。愈來愈多的散戶帶著崇拜和艷羨的眼光看待Keith。

但做空機構香櫞對此嗤之以鼻，還發佈報告嘲諷那些跟風買入遊戲驛站的散戶，說他們最後會賠得血本無歸。

事實證明，傲慢的香櫞沒有看清楚形勢。

當時，受疫情封鎖影響，美國新入市散戶的數量大幅增加，這些人中不僅手握拜登政府的巨額財政補貼，而且已經經歷過幣圈崛起的教育，接受高波動投資的理念，更關鍵的是，許多小散戶都討厭代表傳統金融勢力的華爾街機構，急於為象徵兒時美好回憶的遊戲驛站爭一口氣。

規模百億美元的基金被小散打爆，只能被迫平倉，這場散戶與機構的世紀軋空大戰，被散戶們譽為大衛與歌利亞之戰，還被改編成了電影《Dump Money》，而Keith在其中功不可沒。

世紀大戰驚動國會，Keith宣佈退網，當年2月，財長耶倫召集監管機構開會，討論這次meme股運動的影響。Keith作為核心人物，後來被傳喚到了美國國會作證。

他對國會強調說，自己只是個人投資者，不屬於任何機構，也並不提供專業的金融建議，觀點僅用於教育目的。

如今的Meme圈，仿佛進入了前所未有的八國聯軍時代。大家可以把握機會，充分享受牛市所帶來的福利。對於這一類的Meme，天天有一夜暴富的神話，投資試水可以，長期大量持有的風險屬實很大，需要謹慎又謹慎。







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