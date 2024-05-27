創新科技 | 日本年輕人為甚麼喜歡料理農務？耕種跟玩Pokemon Go相似？農業領域有無限創業機會與商機？

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在日本，無論在鄉村或城市，在最繁華的街區還是最破敗的街區，你都會經常偶然發現幽靈屋的存在。

在這個世界上最富有的國家之一，它們是人口坍塌的縮影。

這些房屋被稱為Akiya，也就是被遺棄的房屋，在過去幾年裡像黴菌一樣蔓延開來。日本政府最近一次統計是在2年前，它發現全國有950萬套房屋空置，佔總數的13%。

日本的人口危機——老年人壽命愈來愈長、年輕人不生育、替代子女——達到了最嚴重的程度。在日本農村，老人社區較多。

1972年時，日本經濟進入了一輪高速發展期。當時的日本首相田中角榮提出了一個《日本列島改造論》，宣佈大建高速公路，實現村村通公路。目的就是要解放農村的勞動力，活躍農村經濟，縮小城鄉差別。

但是，農村的年輕人依然嚮往城市燈紅酒綠的生活。所以進入二十一世紀，農村最大的問題，依然是年輕勞動力的不足。

但是，最近幾年，在農村從事農業生產的年輕勞動者卻出現了增加情況。

日本綜合研究所的調查稱，2015年時，日本20至24歲從事農業生產的人數僅6,500人。到了2020年，25至29歲從事農業生產的人數達到了11,000人。這意味著，5年的時間裡，農村的年輕農民增加了近一倍。

為甚麼年輕人開始熱衷於農業生產？

遭遇過311大地震和大海嘯襲擊的福島縣，有一家名叫「紅梅夢」的農業公司，成立於2017年，公司職員12人，平均年齡26歲，其中最大的41歲，是第9代農家傳人，最小的20歲，大多從農業大學和農業高中畢業，其中3人是IT專業的大學畢業生。

還有5名女孩子。這群年輕人租賃了大批荒蕪的農田，使用新型的AI農機，進行數碼農業生產。這些年輕人使得更多的人開始關注有互聯網的田園生活。

農業機械人工智能化（AI）是日本政府拯救農業的一大措施。

這幾年，通過GPS定位與5G通信技術，實施精準化的農機作業，無人駕駛的AI農機的投入正在成為日本農村的一道亮麗風景。

最大感受是，傳統的農業依靠經驗種地生產，現代農業利用AI技術開展生產，沒有經驗的年輕人都可以成為農業高手。

一些大學生們開始來到農村創業，他們租賃土地、租賃農機，開始現代化農業生產，並利用擅長的互聯網知識，開設網店銷售自己生產的農產品，利用社交平台來宣傳自己的產品。

種地跟玩Pokemon Go似的，這也許就是日本年輕人為何願意當農民的一大動力。年輕人喜歡投身農業的原因有多重因素。

1.科技革新和無土栽：日本的農業正在發生革命性的變化。科學家和創新者正在開發新的種植方法，例如無土栽培、水耕法和人工智慧技術。這些方法不僅提高了產量，也減少了對土地和水資源的需求。年輕人對這些尖端技術感興趣，因為它們不僅改善了農業效率，還有助於環境保護。

2. 創業機會：隨著電子商務的發展，年輕人愈來愈意識到農業領域的商機。他們可以透過網路銷售自己的農產品，或是創立農業新創公司。這種創業方式吸引了許多年輕人。

3. 追求自由自在：雖然農業是勞力密集工作，但如果心態調整好，自己種植作物、與土地親近，當農夫也可以很自在。年輕人可能尋求遠離城市喧囂，過著更寧靜、自由的生活。

4. 食品安全與永續性：日本政府鼓勵年輕人投入農業，以確保國內食品供應的安全性。隨著全球人口增加，農業的重要性不言而喻。

日本年輕人投身農業的原因多種多樣，但科技創新、創業機會和對食品安全的關心是其中的重要因素。







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