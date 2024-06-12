日航展現「90秒的奇蹟」疏散全機乘客！關鍵之最不在於速度？這套思路怎樣用在商場決策上？

加入最愛專欄 收藏文章

今年初，有一架日本航空的飛機在降落東京羽田機場時，因為擦撞海上保安廳飛機，隨後在跑道上起火燃燒。

本是一場不幸的事故，但在各國媒體筆下，這起事件卻有了一個更值得討論的新名字：90秒的奇蹟。該日航班機上379人全員逃生成功，日本媒體指出，乘客能夠順利逃生，歸功於機組員每年一次的「90秒準則」訓練。

這個名字從何而來？

飛機失事要掌握「90秒準則」逃生，原因是90秒後生存機率會大幅下降，像是機艙內產生濃煙，甚至機艙可能爆炸，因此乘客應聽從空服員指示，快速逃生。

原來，一場火災大約在90秒內就能燒透機身。因此，從飛機落水或著陸開始，機組人員必須把握黃金90秒，從各自崗位做出專業判斷，才能用最快速度完成疏散。

從飛機著陸，到乘客全部被安全送到安全地帶，這群令人尊敬的空中服務員，簡直是服務業的滿分。

透過乘客拍攝的影片內容，可看出當時的機上其實一片混亂，還沒著陸，窗外就已經出現火光和白煙，連廣播系統都壞了。然而，空服員卻冷靜拿出擴音器，不斷重複著No baggage, No high heel shoes, Form into two lines jump jump、直到所有乘客都逃出機艙，空服員確認清倉才會離開飛機，飛機停妥後，空服員更做出精準判斷——8個逃生門中，僅有3個門的位置是可以安全開啟的。他們迅速引導乘客前往這3個門，直到最後一名客人下機，才殿後撤離。

除了機組人員的專業，旅客素質及是否聽從指令，也攸關逃生速度。

所謂台上十分鐘，台下十年功，做任何事都仰賴準備的功夫，而準備的功夫中也包括了應變計畫。

日本航空每年都會有至少一次「90秒疏散」的訓練，這架日航班機幾乎全滿，能夠平安疏散成功，歸功於所有機組人員和乘客的冷靜行動。

「90秒準則」最最關鍵的是釐清目標，找到「最需要做」的事，不做無謂的事。

簡報開場若在前90秒失去聽眾，很可能一路輸到底，絕對沒有第二次機會修補第一印象。

真正做到位的是用減法，勇敢丟掉不需要的，但「加法跟減法有時候不是技術問題，涉及到策略與組織架構，最大的問題是，要由誰拍板拿掉功能？」

例如，要做一個App，要放上哪些功能？一條一條的寫在便利貼上，接著將這些功能分門別類，再標出哪些功能是「必要」，哪些是「其次」、哪些「可有可無」，並聚焦在開發「為用戶創造最大價值」的功能上。

公司有拍板權力的，其實就是顧客。其實組織滿扁平化，細微的調整由各組人馬自行決定，若要大更動，判斷的基準就是，此舉能不能讓客戶留下來，且讓他創造更多的交易。

「90秒準則」思維重點，不在「做多少事」，而是「做這件事能帶來多少價值。」

雖然傳統產業有很多人來做Agile Development（敏捷式開發），但真正投入資源到實際執行仍還有一段路。

這些工作方法，聽起來都很簡單，但實際操作又是另外一回事。並不是強調快，而是反應改變，而且至少要花一年以上才能看見成效。







WoW WoW星期三：精選保健品低至$99！ (只限今天)► 火速行動