Nvidia市值破3萬億美元直逼蘋果、微軟！黃仁勳用不到1年走完Tim Cook 3年5個月的路！誰是AI新工業革命的缺席者？

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2024年剛剛過了一半，全球的焦點都在台灣，亞洲最大級別的IT展會台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）6月4日開幕，全球大型半導體企業的領導人匯聚一堂，宣傳各自的生成式AI產品。而全場的焦點就是一位美籍台灣人，Nvidia的創辦人黃仁勳。

Nvidia的業績、股價、產品優秀得令人難以置信。

6月5日，英偉達，總市值達到3.0118萬億美元，超過蘋果的3.0034萬億美元，僅次於微軟位居世界第2位。英偉達也成為歷史上第3家總市值站上3萬億美元大關的企業。

全球市值排名，差不多就等於是食物鏈排名，排名愈前對這個世界的宰制能力愈強。

蘋果的市值在2018年8月2日首破1萬億美元，2020年8月19日首破2萬億美元，2022年1月4日首破3萬億美元。

微軟的市值在2019年4月25日首破1萬億美元，2021年6月23日首破2萬億美元，2024年1月12日超過蘋果市值，1月25日首破3萬億美元。

而英偉達市值起飛的速度宛如乘火箭，從1萬億到2萬億美元，蘋果用時2年，微軟用時2年零2個月，而Nvidia僅用時8個月。

從2萬億到3萬億美元，蘋果用時1年5個月，微軟用時2年7個月，而英偉達僅用時3個多月——104天！

從1萬億到3萬億美元，黃仁勳用不到1年，走完了Tim Cook 3年5個月的路。

英偉達再這麼暴走下去，微軟全球市值第一的位置很可能明天就守不住了，這將是史上第一次由半導體企業問鼎全球最高市值，成為新晉股王，全球華人首富。

在過去的35個交易日，英偉達的市值增加了超過1萬億美元。這6周的升幅超過了巴菲特花60年時間打造的Berkshire Hathaway總市值。而且，從2022年10月的低點到現在，英偉達股價已經上升將近1000%。

他的演講也觸動不少人心，看到未來AI的整個趨勢。黃仁勳背後那張圖有幾百間公司，整個供應鏈不可能移到美國，台灣將會變成一個AI硬體生產的工廠，整個供應鏈都在台灣，不能夠離開。

黃仁勳最可怕的一句話 : 我做AI的東西，是來生產AI的設備給你，那麼其他國家怎麼追，還是在搞手工機器，仍是在車衫，做車，如何跟美國去鬥？

這個世界的主要經貿說穿了，還是中國生產貨物，美國購買貨物，兩邊本質上都需要對方，再討厭也需要。既然工廠回不來，也沒有工人進工廠，美國的打算是建全自動工廠，並且讓機器工作，用這種辦法讓生產力留在美國。

美國更注重用電腦代替人腦，用機器人代替人工，現在美國AI發展搞出來的東西，比如SORA這種，還只能服務於製圖、製作視頻、廣告創意、聊天，主要生成文本、圖像、視頻。

但我相信美國搞AI的最終目的是搞實業，是要將AI技術廣泛應用於工廠、醫療、量子通信、太空低空經濟、基因技術、精密製造、可控核聚變等等。

中國勞動力便宜，土地昂貴，才能催生快遞、外賣、滴滴三大產業，同時能保證全部工業系統都找得到工人來幹。

美國勞動力昂貴，土地便宜，不能催生快遞、外賣、滴滴三大產業，但能提供廉價自助線下實體店，和強大的供應鏈系統。

我個人的判斷是，美國也知道不可能光依賴AI，建成中國這種規模的工業，他們是想用AI工廠和AI機器人，把核心關鍵產業留在美國就行了。

美國選擇搞AI，是基於他們人工成本太高、工業無法回流的情況下，只能搞自動工廠和人工智能，爭取將重要的核心產業留在美國。

中國選擇搞新生產力，整個國家，整個民族往另外一個方面去發展，變成AI新工業革命的缺席者。







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