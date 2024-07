AI把我逝去的太太「復活」！日本愛妻號由IT編輯變AI藝術家！用舊照重現亡妻鮮活形象、歌聲合成新歌曲

加入最愛專欄 收藏文章

人生只要兩次幸運:一次遇見妳,一次走到底。

65歲還可以做甚麼,很多人去到這個年紀已經退休,安享頤年,抱孫為樂。

65歲的松尾公也先生在過去的30年裡一直是日本國技術領域行業領先的編輯記者。松尾先生的職業生涯始於 Dempa Shimbun,這是一家專門報道科技業的日報。

就在Apple McKintosh電腦發布之前,負責翻譯報導有關Apple電腦外國文章。之後,他跳槽到日本軟銀,在出版部門推出了第一本完整的 DTP 週刊《PC WEEK》,並擔任出版物的創始主編。

他最近還擔任ITmedia NEWS編輯部,並且是最早將Twitter、YouTube等SNS服務納入媒體的人之一,並承擔了許多實際工作。2014年,他與一位居住在美國的工程師創辦了播客「backspace.fm」。該節目每週播出超過4小時,現已成為熱門節目,擁有眾多付費訂閱者。

松尾也是一名AI藝術家,也是IT編輯,還是音樂人。

松尾公也的妻子小鳥醬,在2013年6月25日,因為乳腺癌,在堅持了很久以後,不幸逝世。小鳥醬是一個歌手,她和他的這一生,兩人最愛的,就是音樂。

此後,松尾公也陷入無盡的思念中。隨著各種AI影音生成工具的出現,他不斷學習掌握這些技術,試圖以此「復活」妻子。

在小鳥醬逝世前的幾個月,松尾開啟了一個全新的計劃,他找了幾個朋友一起,想把小鳥醬的過去的歌曲,進行重新編曲和錄制,然後發佈到iTunes Store。以此,來做永遠的紀念。但是那個時候,小鳥醬的病情已經相當嚴重了,儘管她盡了最大努力,但歌聲依然非常的不穩定。

在嘗試了幾次之後,小鳥醬的身體實在無法吃得消,為了不增加她的負擔,松尾決定,使用妻子過去的歌聲,以此為基礎來製作UTAU音源,然後合成新的歌曲,再把小鳥醬實際唱的不穩定的歌聲和用UTAU合成的新歌聲合併在一起,以此來達到一個完整的效果。

近日,松尾在社交媒體上,發布了一段利用人工智慧影片生成工具「Luma Dream Machine」製作的影片。在這段影片中,他以11年前去世妻子的照片為基礎,利用AI技術重現妻子生前鮮活的形象。

松尾公也的 X (Twitter)頭像是跟小鳥ちゃん的合照,自我介紹則寫著:「永遠超愛妻子」。

日前他用1978至1987年間拍攝的底片照,通過 Remini 技術進行高解析化處理,及 Stable Diffusion 生成圖片,上傳到Dream Machine後輸入提示詞:「a girl is talking with her friend on a moving train,從而生成影片,回復了妻子高中時的美麗。

他發表文章表示:「我並不是為了單純的影像製作,而是為了讓那些靜止的圖像動起來,讓我能夠再次看到11年前去世的妻子動起來的樣子。」

據說,茫茫人海中,兩個人相遇的概率是千萬分之一。

相遇很難,能夠遇到一個人真心對待自己,更是難上加難。每個人一輩子會認識將近8萬人,在認識的所有人之中,只有少數幾位會變得很特別,保持聯繫。

歲月會沖淡很多人,時光能看清很多人。那些對妳好的人,請一定要珍惜。因為有些人一旦弄丟了,就再也找不回來了。

年輕時能陪男人過苦日子的女人,一定不是圖他的財,純粹是因為愛。風雪是妳,平淡是妳,清貧也是妳。榮華是妳,心底溫柔是妳,目光所致也是妳。願得一人心,白首不分離。







