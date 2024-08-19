人口老化不可逆轉！養老是一門好生意？日本地產大鱷開始賣高級養老院！老人與護理員少磨擦全靠「把人當人」

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當老齡化成為日本、乃至各個國家都倍感棘手的難題時，日本的地產大鱷紛紛開始走起了賣高級養老院（住宅服務）的路線。

比如最近，號稱日本最貴的養老院，竟就開到了東京市中心。乍眼看上去和東京灣岸的高級住宅似乎沒太多差別，唯一最大不同是此處的套間，只租不賣。

因這是由日本老牌開發商三井不動產一手打造，特地選址在港區西麻布高級住宅區附近，準備於今年10月開業的東京超豪華養老院Park Wellstate。

佔地面積為7,000多平方，地下1層、地上36層；共計擁有340間普通套間和60間介護套間，供高齡人士入住後需要護理時使用。

西麻布這個名字很多人應該不陌生，它位於東京六本木和青山中間，許多日本和國際上的名流富豪都住在這片區，屬於日本Top10的富人區無疑。

僅看2024年錄得的最新地價，西麻布一平米的地皮均價達到205.5萬日元／平米。

買下市中心寸土寸金的地皮，建好數十層的高級公寓套間，卻只出租、不出售，能回本嗎？

但不誇張地說，這處療養院的房租，可不比買一間市中心公寓便宜。官網上標注的最便宜的套間，大概是42平米的1LDK，一次性入住費最低也要4,932萬日元，且年齡得在82歲以上；歲數愈低反而愈貴，75歲左右的話入住費就得7,398萬日元了，還沒算上各種雜費。

如果年滿 75 歲併入住專有面積為 49 平方米的套房，比如1LDK和WIC（步入式衣櫃）的戶型，一次性入住費就已去到1.503億日元；82歲搬進去，入住費也要1.02億日元；另外，每個月還需要外單獨支付將近25萬日元的服務費和公共費用。

而在這整棟高級養老住宅裏，最貴的套間入住費竟高達6.2億日元（約合人民幣3038萬元），每月支出為55萬日元；

這麼貴的高端養老住宅，有人入住嗎？會有持續需求不？三井地產負責人的答案相當肯定。

據他介紹，目前官方已經收到超過4千多份的意向資訊，而且有180多個套間完成了簽約。當中大部分都是上市企業的員工、經營者，以及富裕階層的資本家等等。

作為全球老齡化最嚴重的國家之一，日本1.2億人口中，65歲以上的老人就有3,900萬。

東京是世界上老人最多的城市，日本的養老院比保育園多，未來老世界最先在這裏展開。

養老是一門好生意？

近十年來，隨著日本的少子老齡化趨勢不可逆轉，日本很多老人的養老觀念也發生了很大變化。

當下日本老人對自己終活（臨終事項）的安排中，很多70多歲的老人會把原有的一戶建大房子給換掉，搬到市中心帶電梯公寓樓居住，爭取更為便利的生活圈。像是超市、診所等步行距離不超過5分鐘的住宅區。

當老人決定投奔這家養老院的一刻，養老院會全程協助老人賣房子、整理物件、搬家，甚至可以把心愛的傢俱物件都帶上，工作人員也會儘量把新房間佈置得接近老人原本的家。

日本養老面臨最大的問題之一，是護理人員嚴重不足。自2017年9月起，一種針對菲律賓、越南、緬甸等國年輕人的介護簽證應運而生。據日本厚生勞動省官網統計，有212萬介護師在照顧著行動不便的老人。

如果你願意來日本照顧老人，先來日本免費做1 至 2年日語和介護培訓，隨即安排到綁定的養老院工作5年，工作勤奮些，月薪能拿到2萬元。

總括來說，日本照顧老人的方式，說複雜也很複雜，比如《介護保險法》解決了最關鍵的費用問題，街頭巷尾各種級別形態的養老院為不同處境的老人提供去處，介護師的專業化程度高，以及日本社會客客氣氣、怕麻煩別人的文化習慣，讓介護人員和老人們的摩擦損耗小很多。

但說簡單也是極為樸素簡單：有老可養，把人當人。







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