人人做Gym不是夢？營收200億、多達127萬會員的窮鬼健身房！如何把健身變成既便宜又方便的服務？

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人們不想上健身房，總有各式理由。

沒時間、怕浪費錢、擔心被推銷課程，怕被黑心教練性騷擾，怕被推銷一次碌卡幾十萬，這個行業，近年變得神憎鬼厭。

但2022年7月，日本超低價窮鬼24小時健身房chocoZAP的出現，不僅讓這些藉口不攻自破，chocoZAP也正以和同業完全背道而馳的營運方式，為日本健身產業投下超級震撼彈。

月費不過一次聚餐花費、每天只花5分鐘運動就足夠，讓不愛運動的族群，也樂於走進健身房，127萬會員竟有高達8成每周上門？

chocoZAP以「一點點、稍稍運動也可以」為主要訴求（choco為日文「些許」之意），強調像走進7-11一樣簡單的低心理門檻，鎖定平日缺乏運動的為主要客層，透過手機App的指導影片和數據紀錄，引導會員「每天只動5分鐘也會有效果」，和傳統健身中心充滿重量鍛鍊、汗水淋漓的拚搏感，大不相同。

成立：2022年

會員數：127 萬人（2024年8月）

分店數：1,597店（2024年8月）

2024年第一季度營收28億日元，營收200億日圓（2023／4至2024／3）

24小時完全無人經營，店裏沒有教練，每一台力量器械旁都有一個Pad，會員可以通過pad上的教學視頻進行學習器械的正確操作，不必擔心有教練強銷課程時數。

為了避免健身新手受傷，器械刻意減低重量強度，初學者卻剛好可以毫無壓力的嘗試運動。

許多上班族不分男女，穿著襯衫、皮鞋就直接坐上機台，不少人進門運動不到十分鐘，沒有淋浴換衣就直接收工離開，看似隨時想來就來，不需刻意準備。

催生chocoZAP的日本Rizap集團，以頂級健身品牌Rizap著稱。

社長瀨戶健自幼展現出過人的生意頭腦，家裏開麵包店，他在小學時就會偷偷把麵包拿到學校兜售。

24歲時，他創業販售健康食品，33歲時創辦Rizap健身品牌，強調「保證效果，無效退費」。Rizap提供一對一教練客制化課程，搭配營養師，為客戶實現六塊肌、人魚線等理想身型。兩個月課程費用至少2萬元，13年來吸引了18萬會員，2017年創下獲利135億日圓的佳績。

然而，瀨戶健大舉並購，將版圖擴及零售、服飾、健康美容等領域，卻在2019年造成集團營運急速惡化，大虧193億日圓。

瀨戶健對員工坦言自己沒有做到「保證效果」。隨之而來的疫情衝擊，更讓Rizap集團雪上加霜。

不過，因疫情催化的線上學習、零接觸服務和健康意識提升，竟讓Rizap找到新的機會。

相較於日本競爭者Anytime fitness、Curves女性健身房約有8成以上店面採用加盟，chocoZAP採百分之百直營，選擇約400 至600平方尺，距離車站5公里以內，且解約成本較低的租賃對象為據點，保持營運彈性。

chocoZAP正以大規模展店，增加會員使用的便利性，企圖擴大市佔率，在台灣和香港也都開始了超過50家分店。

一位日本C9說，我每天去買菜之前，就順便進去動個幾分鐘就好了，這種健身房很方便、毫無壓力。成立不到一年，會員數直追龍頭寶座。

如何把健身服務，變成很便宜，大家都能用的服務？

瀨戶健認為，儘管業界已競爭激烈，但日本健身比例還不到總人口的10%， 其他90%不健身的人，正是Rizap眼中的一片大藍海。







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