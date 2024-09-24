華麗一族Kushner：投資IG、明星獨角獸、與OpenAI合作、打破傳統風投方式！為甚麼猶太家族能一代比一代強？

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在美國，係唔係猶太人，睇個姓就知，「er」尾、「berg」尾通常都係Jews，每年的《Forbes》雜誌所選出的美國的超級富豪，約有25%是猶太人。從更廣的範圍來看，在全世界最有錢的企業家當中，猶太人接近佔了一半。

例如石油大王Rockefeller、Michael Bloomberg、Kushers、Eyal Ofer，這些站在財富金字塔尖的人都是猶太人的傑出代表。儘管猶太人僅佔全世界總人口的0.3%，他們卻在世界經濟中擁有重要的話語權。

Josh Kushner是80後，今年39歲，2012年他被《Forbes》雜誌評選為30 under 30，30歲以下最具影響力商業人物。

這個Kushner家族，華麗外衣的猶太後裔，而當他脫掉這層華麗外衣後，你才明白了甚麼是貴族。

但就在他就讀哈佛大學期間，他的父親卻鋃鐺入獄了，家族當時面臨著危機。另兩個妹妹還小，23歲的Josh必須馬上接過家庭的重擔。面對父親、家族的身敗名裂，他的態度很直接：身為富三代，僅僅守住家業、是不可接受的，一夜之間，還是學生哥的成為了家族的代言人。

2009年，創建Thrive Capital，專注於媒體、網絡公司的風險投資，並成為Instagram的大股東。

Thrive早期投資Instagram而聞名，這一投資使Thrive Capital的資本翻倍。隨著Thrive Capital的成長，它開始投資如Warby Parker和Glossier等消費類初創公司。隨後，Thrive Capital專注於大手筆投資高知名度公司，包括Stripe和信用卡初創公司Ramp。2023年3月，Thrive Capital主導了一筆融資，使Stripe的估值達到500億美元。

還有很多明星獨角獸，Spotify、Reddit、Twitch、Robinhood、GitHub、Slack、Fanatics、Plaid、Skims等等，背後都有Thrive Capital的影子。

Thrive Capital近日完成了旗下第九期旗艦基金的募集，募資額超過50億美元，這是今年集資金額最高的基金之一，與此同時，人工智慧初創公司OpenAI宣佈，正在談新一輪融資，估值可能超過1,200億美元，Thrive Capital將領投本輪融資，並投資10億美元。

這事兒其實不突然，月初的時候OpenAI的CEO Sam Altman就在X上發話了：我很幸運能與許多偉大的投資者合作；其中我最推薦的是Josh。

對少數公司進行大規模投資，而不是大規模投資眾多初創公司，Thrive Capital打破了傳統風投方式。

7月中旬，Sam Altman飛往愛達荷州參與年度Sun Valley太陽谷會議，在他身邊的是Josh。

據OpenAI的現有投資者透露，Thrive Capital有望成為OpenAI新一輪融資中最大的投資者之一，屆時OpenAI的估值可能會超過1,200億美元。

Thrive Capital不是像傳統風投那樣，投資一大堆初創公司，然後指望其中一家騰飛。而且，和許多風投在初始投資後不再花過多時間精力為不同，Thrive Capital送佛送到西，還會操心公司的後續融資。

豪門家的小兒子，沒有直接繼承家業，卻混進金融圈做起了頂級投資人。不顧家裏人反對，和超模戀愛長跑，最後終於結婚生子，如今身價超過父親及哥哥。這是勵志版本還是熱門韓劇進了現實？

Josh妻子是全球最賺錢的超模Karlie Kloss，早於Victoria Secret 2012已經爆紅，她是90後超模裏的領軍人物，一切時尚品牌的寵兒，《Forbes》30 under 30，除了是超模，她還擁有女程式師這個驚訝的身份，識寫Code編碼，真正美貌與智慧並重。

猶太家族一代能比一代強，總結起來就是：

● 做事情要有目的，要出最大成績。

● 猶太人懂事起，就知道想要的一切不會從天而降。每一分錢都是自己所賺。

● 老豆為家業創下了偉大的品牌價值，二代、三代要做的則是將它帶入更高境界。

看看東方，為甚麽沒有一些咁出色的富二代、三代？為甚麽在公眾視野的都是咁窩囊？咁廢？







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