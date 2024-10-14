時代篇章，三十面向 看繁花似錦，終有落盡時 每個人都有機會成就自己的夢想，英雄都有機會崛起

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自從至2016年三月專欄第一篇文章轉眼至今，已經去到第九年的時間，先要謝謝讀者們的包容和閱讀，翻看之前的文章，這九年到底分享了甚麼東西？

我發現過去的分享，不管是在企業，個人，或者是投資，我常常分析一種情況，這種情況就是「選擇」。

「選擇」一條易走的路，是人性，你會「選擇」停留在目前的Comfort Zone位置上，還是「選擇」當上老闆，你要「選擇」留在現職上面斜槓，還是索性出去創業？

當香港市場一切經營越來越困難，你有否走向國際的心，這些選擇，或多或少都是本人曾經經歷過。

任何時代之下英雄都能崛起，這30年來，人人均有機會，企業經營如此，個人何嘗不如是。

我們來看看兩間公司，一間是由印度人帶領的微軟，創辦人Bill Gates處於半退休做慈善的心態，這10年來，市值成長了10倍；另一間公司萍果，創辦人在2011年去世，接班人Tim Cook將這間公司同樣升了10倍，先後達到三萬億美元。而代表中國科技創新的兩間巨頭，阿里巴巴和騰訊，早已經跌出世界市值的10強。

為甚麼，因為世界變化太快。

過去30年，我們處於一個高成長容易賺錢的位置，在一個對的時間走對方向，所以人人均有望成為中產，成為富豪。但也錯失了太多，天天在市場的我們都知道，市場每分鐘都在變動，消費者的習慣也是每天在變動，在這些骨節上如果沒有跟上，是無法持續成長。

決策往往必須顧及諸多面向，在複雜的環境中取捨，對自己，對客人，對員工到底甚麼是價值？無論是在企業經營還是投資領域，這個道理都是相通的。

知道自己要來到一個必須「選擇」的位置，你也知道自己的選擇會影響千萬人的生計，你會把企業的未來帶去完全不同的方向，無論是一條艱難的路，還是平坦的路，我們往往做不了選擇。

在過去的30年裏，每個人都有機會成就自己的夢想，英雄都有機會崛起。

投資不過是一場遊戲，把人性看透，把規律掌握，把趨勢捕捉，就能把財富賺到，就能把功業傳承下去，就能夠穿越十年，百年，成就夢想結果。

父母對孩子的希望是：考個好大學，找個好工作，誰告訴你好大學就一定能找到好工作的？再說甚麼叫好工作？工作不過是人生的選擇，有的風險高，有的穩定但收益差，PE高收益又好的，更面臨著爭權奪利的種種不堪，哪怕你適應這個，但時局一變全部歸零。

現在世界已非一元化的全球主義，將會走入新冷戰局勢，以及東西對抗的局面，要在這種形態之下維持，就必須達成實力均衡，作為企業，作為個人，也只能選擇。

今年風靡神州大地的電視劇《繁花》，記載了大上海的繁華滄桑與眾生的悲歡離合，也暗藏了人性。

內裏有一句對白：「繁花，瞬息之間，怒放，凋謝，我還是我。」

在過去的30年裏，你到底有沒有為自己活過？







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