投資中最重要的兩大塊！甚麼叫賭國運？

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投資中我們一直認為兩大塊是最重要的：資產配置和國運。

關於第一條，曾經有人做過測算，個人財富的積累有90%來自於正確的資產配置。比如過去十幾年一直買樓的人，其資產就會好過大部分一直炒股的人。當然，如果把時間拉得足夠長，股票市場的回報率在大部分市場都是超越地產的。

所以接下來就要第二部分，投資就是賭國運。

紅蘿蔔是我們的投資人，在紐約生活了30多年，高峰期在全美國擁有160間餐廳，包括知名的Häagen-Dazs，Five Guys漢堡包，一兩間米芝蓮餐廳。

最近他告訴我，要我哋幫佢搞日本投資移民，我話：「老闆，日本是並沒有投資移民，只有經營管理簽證，獨立辦公室，投資幾百萬日圓，公司成立後可申請一年的簽證。」

「咁你幫我搞啦。」我話：「你係咪講笑，在紐約做人上人，點解要過嚟東京呢？」

紅蘿蔔由於經營餐館，每一個餐廳都是一項地產物業，每一項地產物業，他都有不同程度的參與，例如本身是該物業的大業主，或者作為LP參與，又或者和業主合作，你出錢，我出力。

「紐約近年治安唔好，多咗很多非法移民，你知我哋咁多錢，日日擔驚受怕。」

日元兌美元不斷貶值。2024年上半年，外匯市場和現在同樣跌破1美元兌150日元，日元兌美元在29日的東京市場也徘徊在153日元左右，套利交易活躍。

日元匯率貶值之後，去日本瘋狂買買買的不只有紅蘿蔔，還有股神巴菲特。

巴菲特領導的Berkshire Hathaway公司，最近通過發行日元債券籌集了2818億日元（約19億美元），這是該公司在過去五年中最大的一筆日元債券發行。

今年，該公司已經第二次發行日元債券，之前在4月發行了2633億日元的債券。

Berkshire Hathaway選擇在日本資本市場投資，主要是看中了日本五大商社的低估值和高分紅特點。此次發行的日元債券涵蓋了3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年的期限。

在人們意識到美國經濟堅挺的背景下，圍繞日美雙方政治形勢的預期正在推動日元走低。特朗普當選，則美國的財政擴張將重新引發通貨膨脹。執政黨在日本眾議院選舉的議席數大幅減少，貨幣政策的正常化遙遙無期，這是外匯市場意識到的前景。

日本與美國的實際政策利率利差已達到前所未有的-5.4%的不可持續水準。自2022年以來，這一利率差已顯著擴大了-12個百分點。

日本的負利率對美國科技股的飆升起到推波助瀾的作用，尤其是Nvidia, Google, Microsoft, AI領域的估值。

此前，科技股估值一直與美債價格緊密相關，但在2022年卻出現脫鉤，反而與日元匯率形成幾乎完全相反的走勢。科技股估值與日本極低的負實際利率之間呈現出完美相關性，進而與日元貶值密切相關。這有力地證明瞭以極低負實際利率借入日元資金，助長了美國科技股估值的最新一輪上升。

今年，日本二級市場展現了豐富的投資機會，美國人說，上班一輩子存下來的，最後剩一棟房子，如果買在紐約，可能是200-300萬美元，買在鄉下地方德薩斯州，可能是30-40萬美元。Location, Location, Location是不動產投資的最重要因數。

在日本房地產界，有一個叫做3A的詞彙，它所指涉就是「赤坂・青山・麻布」三個地區，三足鼎立。

這裏的房子不只日本各地的富豪爭先恐後購買，各國的富裕階層也爭先恐後到此投資房地產。這裏是東京的商務大樓聚集區、商業區、住宅區、公園、各國大使館。有著許多的面，特別是他的「高級住宅區」印象深入人心。







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