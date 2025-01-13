美國傑出華人 為將來能突破天花板做好準備

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每一個年代都有傑出的華人在美國冒起頭來，美籍華裔建築師貝聿銘，1983年普立茲克獎得主，獲譽為「現代主義建築的最後大師」。電腦大王王安，1986年成為美國第五大富豪，Nvidia的共同創辦人暨CEO台灣人黃仁勳。

近20年，美國最傑出的華人不少來自馬來西亞，之前有影后楊紫瓊，近年美國Talkshow最受歡迎的主持人Ronny Chieng，脫口秀喜劇演員Uncle Roger，帶領Broadcom 的陳福陽 Hock Tan ，馬來西亞華人，現在是美國最高薪的CEO。

陳福陽 Hock Tan

楊紫瓊

Uncle Roger

Ronny Chieng

Jimmy O. Yang歐陽萬成是一名香港裔美國男演員、脫口秀喜劇演員和作家，以在HBO喜劇《Silicon Valley》飾演靳陽而知名。

Jimmy O. Yang歐陽萬成

對於這一代年輕人來講，社會資源早已被侵佔完畢，生活沒有了希望了，得過且過，上行既然無望，已經進入清心寡欲，沒有進取心，沒有野心的生活狀態。

固有的社會制度、社會模式、思維模式，並沒有給底層有上升通道，相反上升通道愈來愈窄。

當一個社會，上層在逃離，中層在下流，底層在淪陷時，這個社會能讓人看到希望嗎？位於這一階層的人們，毫無大志向，只是追求一點個人慾望的滿足。

突破天花板這件事，尤其是美國，其實對大部分人來講，一輩子可能是做不到的，但確實還是有很多人做得到。

Uncle Roger（Nigel Ng）：1991年3月15日出生，今年33歲。

Ronny Chieng：1985年11月21日出生，今年39歲。

Jimmy O. Yang：1987年4月11日出生，今年37歲。

Ronny Chieng

30歲以前做完所有的荒唐事、明白自己的使命、要為將來能突破天花板做好準備、遇到自己的貴人、獲得人生的智慧。

第一，30歲之前做完所有的荒唐事

人一輩子要做很多的荒唐事，比如有一些很奇怪的創意想法，卻被人壓著不讓他做，或者自己壓著自己不做，那妳就會想一輩子。

比如在美國，男的在結婚以前，大家會給他搞一個告別單身漢的Party，在這個Party上，很多朋友會跟他說，妳現在如果想做荒唐事，趕緊做一次，以後就沒有資格做了，這是一個分界點。

甚至有些事情需要在25歲以前做過一次，比如年輕人要談談戀愛，因為只有接觸到異性，才能更好地看清自己。

如果妳想創業，最好在30歲以前做一次，至少知道能不能做成。很多偉大的公司剛做出來時能不能成功也未可知，甚至大部分都是失敗的，但是妳至少要做一做。

趁年輕早折騰，但人不能折騰一輩子。

到了40歲，那時父母年紀很大了，需要照顧，妳還有家庭，可能還有供樓，如果妳再去做荒唐事，一輩子可能就毀掉了。

再比如炒股。有些人覺得自己是股神，妳最好趁早去炒一炒，虧點錢，知道股市的風險有多大。

所以，人總是不免荒唐，最好以最低的時間成本荒唐，那就是30歲以前。以最後能夠重新站起來、重新翻身的時間點去做荒唐事，不要在自己一輩子承受不了代價的情況下去做。

第二，起點要高。

假設一般人的起點是一樓，你找一份工作的起點是地下三層，走到一般人的起點都要花很多的功夫。最高的起點是哪裏？紐約、荷里活，洛杉磯、舊金山。







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