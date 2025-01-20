PUMA串錯了一個字母，賺多1,800億！

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老餅的香港廣告人，一定知道鍾楚紅夫婿朱家鼎Mike Chu所創辦的靈智廣告公司，想當年，很多人都以在這間公司工作為榮，靈智年年拿廣告創意大獎，公司賺大錢，又受到客戶尊敬。

靈智廣告公司除了Mike所創造的鐵達時廣告為人津津樂道，Puma彪馬廣告也是矚目之作，每年到世界各地取景，1980年，鍾楚紅在拍Puma廣告時結識了廣告才子Mike Chu，嬌憨性感的她對他心有傾慕，文質彬彬的他為她心醉神迷。

1991年，事業巔峰的她急流勇退，與相識相戀11年的他註冊結婚。那一年，她31歲。

紅姑是香港的山口百惠，揮一揮衣袖，不帶走功名，只留下世人的感慨和祝福。婚後的兩人、琴瑟和鳴、恩愛無限。她為他學會烹飪、插畫、攝影、建築；他陪她做飯、散步、旅行。然而，天意弄人。2007年，朱家鼎因結腸癌英年早逝。

那一年，她47歲，無兒無女。

德國Puma運動用品香港和澳門地區的代理權，正是七八十年代泰國最有錢的華人家族，黃子明，黃創山家族。

這個幾乎被年輕人遺忘的運動品牌，竟然是 2025 年最精彩的行銷。因為他們串錯了一個字母，PUMA 變為 PVMA。

你以為佢係串錯字，其實這是一個精心策劃的營銷活動，成績更加驚人。這些大膽的戰略幫助 PUMA 在印度實現了超過 3,000 億盧比的營收，是Nike 1,200 億盧比營收的兩倍多。

彪馬印度公司 (PUMA India)將其標誌更名為PVMA，以紀念其與羽毛球巨星、兩屆奧運獎牌得主 PV Sindhu 的最新合作。

根據 2024 年Google德勤智庫體育報告，羽毛球在印度的受歡迎程度達到了歷史最高水平，擁有5700萬球迷。

值得注意的是，其中 2780 萬球迷屬於Z世代，表明這項運動在年輕觀眾中引起了強烈共鳴。它也已成為印度城市中繼板球之後第二大最受歡迎的運動項目，過去四年中積極參與人數增加了65%。

PV Sindhu最近還被《Forbes》雜誌列入 2024 年全球收入最高的女運動員名單，並且是 Instagram 上粉絲最多的羽毛球運動員，擁有令人印象深刻的 400 萬粉絲。她的影響力超出了球場的範圍，這使她與 PUMA 的願景完美契合。

在宣布合作之前，PUMA India 發起了一項獨特的活動，暫時更改了全國商店的標誌性標誌。在近一周的時間裡，PUMA變成PVMA，象徵著該品牌對PV以及她在全球舞台上提升的羽毛球運動的奉獻。

PUMA病毒式行銷活動的3個行銷經驗：

細微變化的力量

有時最小的調整（實際上只有一個字母！）就能產生最大的影響。Less is more, 美麗在於其簡潔。

了解病毒機制

PUMA 知道大品牌明顯的「錯誤」會引起廣泛關注。他們巧妙地利用了這種行為。

完美的品牌大使整合

他們不是簡單地宣布一下名人，而是將 PV Sindhu 的身份融入自己的品牌形像中。

大多數品牌都遵循相同的模板：新聞稿 → 拍攝 → 社交貼文。這次活動的精彩之處在於它徹底顛覆了模式，讓好奇心推動參與。







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