全球最賺錢的色魔：Pantone 彩通配色系統建立標準公信力

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Pantone這家公司可不簡單，主業是賣顏色，一年還能賺一兩億，2024年光收入就3500萬美元，簡直是把紅黃藍變成了金光閃閃的鈔票。

Pantone的創始人Lawrence Herbert曾經說，上帝用七天創造了世界，我在第八天讓Pantone給世界塗上了顏色。

1950年代，Mervin和Jesse Levine兩兄弟在美國新澤西州創立廣告和印刷公司M&J Levine。

1956年，他們找了一個剛畢業的年輕人Lawrence Herbert來公司兼職，當時他們無法預料，這個年輕人後來反客為主，竟成了日後Pantone的創始人。

50年代的美國彩色印刷行業沒有統一標準，M&J Levine公司的印表機使用大約 60 種不同顏料的基本庫存，並用一種低效的試錯方法混合墨水顏色。

大自然充滿紅橙黃綠青藍紫，幼稚園的小朋友都能夠說得上很多顏色，但進入工業社會之後，因為缺乏統一的標準的描述，就成了很大的問題。

例如紅有幾紅？玫瑰紅，經血紅，瘀紅、定係大紅？檸檬黃和橙黃，和微黃又差多遠呢？原來灰色又可以分冷灰同埋暖灰，到底如何定義呢?

年輕的Lawrence看不下去了，精通化學知識的他，把顏料庫存減少到只有12種基本調色板，就能混合出各種色彩的墨水。這件事引起了他極大的興趣，甚至讓他放棄了繼續攻讀醫學的想法。

到了1962年，Lawrence已經負責印刷業務的一半，而公司原來的合夥人雖然專注於推廣商業顯示器，卻一直在虧錢，很快就欠下了5萬美元的債務。

最終，Lawrence就以5萬美元的價格從他們手中買下了公司的資產，從此更名為Pantone——從名字就能看出他的野心之大：Pan代表全面、全部，而Tone是色調。

此後的Lawrence Herbert帶領Pantone發展成為色彩和色彩系統的國際權威。

1963年推出了第一款彩通配色系統（Pantone Matching System Printer’Edition，簡稱「PMS」），也是這家公司打造標準公信力和全球影響力的核心。

之後就是狂飆模式。

讓設計師、工廠、客戶都能用同一個顏色語言聊天。從印刷到紡織，從塑膠到金屬，全世界都認它，簡直是色彩界的聯合國。

60年代PMS席捲印刷界，70年代出藝術家色卡和數位油墨系統，90年代跟蘋果、IBM綁定，Pantone標準直接進了電腦。如今PMS有3026種專屬色號，外加6732種混搭色，連家具紡織都有3049種選擇。從今往後，紅就是185 C，藍就是2945 C。

想印Tiffany Blue？那是Pantone 1837，Tiffany把招牌藍註冊成Pantone 1837，從此其他品牌敢用就律師信；蘋果初代電腦Apple II設計時，Steve Jobs曾讓Pantone提供米黃色方案。結果Pantone甩出2000種米黃，喬幫主卻眉頭一皺：不夠性冷淡！最後自己調了個色。

Pantone年賺3500萬美元的生意經告訴我們：一流企業賣標準，二流企業賣技術，三流企業賣勞力。

想真正站上產業鏈頂端，還得學會把色魔變成世界標準。







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