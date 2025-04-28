擺脫單一產業的資源詛咒 多元化發展才能確保長期繁榮

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甚麼是資源詛咒？

資源詛咒（Resource Curse）是指一個國家或地區因過度依賴自然資源、產業（如石油、礦產、房地產等）而導致經濟結構失衡、產業單一化，最終阻礙長期發展的現象。典型的例子包括委內瑞拉、奈及利亞等石油出口國，這些國家在資源價格高漲時經濟繁榮，但一旦價格下跌，便陷入經濟危機，甚至引發社會動盪。

挪威，一個曾經以漁業和農業為主的貧窮國家，在20世紀60年代發現北海石油後，經濟結構徹底改變。然而，與許多依賴自然資源的國家不同，挪威並未陷入所謂的「資源詛咒」，反而成功將石油財富轉化為可持續發展的動力，並建立了全球最大的主權財富基金——挪威政府養老基金（GPFG）。

在發現石油後，挪威深刻意識到這一風險。儘管石油收入豐厚，但挪威政府並未將所有資金直接用於國內消費，而是設立主權財富基金，將石油收益投資於全球市場，確保財富能夠世代傳承。

這種遠見使得挪威即使在油價波動時，仍能維持經濟穩定。

挪威政府養老基金成立於1990年，資金來源主要是石油收入。該基金的運作原則是：僅將基金收益的一部分（通常不超過4%）用於政府預算，其餘繼續投資，以確保長期可持續性。

挪威政府全球養老基金（Government Pension Fund Global, GPFG）是全球最大的主權財富基金，截至2024年，其資產管理規模超過1.3萬億美元。該基金的投資組合高度多元化，涵蓋全球範圍內的股票、債券、房地產和可再生能源基礎設施。挪威主權基金投資了全球約9,000家公司的股票，覆蓋幾乎所有行業和地區。

以下是其主要投資方向及部分知名持股公司：蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、台積電、ASML、三星電子、摩根大通、美國銀行、匯豐控股、黑石集團。債券投資（佔基金約27%）主要投資於發達國家政府債券（如美國國債、德國國債）也包括企業債券和新興市場債券。

房地產（佔基金約3%）投資全球主要城市的商業地產，如倫敦寫字樓、零售物業、紐約曼哈頓辦公樓、巴黎香榭麗捨大街商鋪、東京核心區商業地產、新加坡高端辦公樓。

挪威的經驗不僅適用於國家，對企業同樣具有啟發性。許多曾經輝煌的公司因過度依賴單一產品或市場而衰落，例如：柯達（Kodak）：過度依賴膠卷業務，未能及時轉型數位化，最終破產。諾基亞（Nokia）：曾是手機市場霸主，但因未能適應智能手機革命而迅速衰落。

中國也有許多城市因單一產業（如煤炭、鋼鐵）而興起，但隨著資源枯竭或環保政策收緊，面臨轉型困境。例如：山西煤礦城市過去依賴煤炭經濟，近年來積極發展旅遊業和高新技術產業。東北老工業基地正嘗試從傳統製造業轉向智能製造、新能源等領域。

近年來，全球半導體產業成為經濟增長的重要引擎，台灣、韓國、荷蘭等國家憑藉先進的晶片製造技術，在全球供應鏈中佔據關鍵地位。這些國家因半導體產業賺取巨額利潤，但同時也面臨類似「資源詛咒」的風險——過度依賴單一產業可能導致經濟脆弱性。

這些案例說明，無論是國家、城市還是企業，唯有及早佈局多元化，才能避免陷入資源詛咒。

在當今快速變化的全球經濟中，唯一不變的就是變化本身。挪威的成功經驗揭示了一個關鍵教訓：無論是一個國家還是一家企業，過度依賴單一產業都是危險的，唯有多元化發展才能確保長期繁榮。







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