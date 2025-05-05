新世界北海道二世古度假村破產事件分析 事件加劇了二世古泡沫爭議？

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2025年4月8日，香港新世界特殊目的公司La Plume Niseko Resort TMK因財困被東京地方法院裁定啟動破產程式。西村朝日法律事務所被任命為破產管理人，債權申報截止日期為5月13日。

該公司成立於2020年12月，由亞洲資本（主要為香港新世界牽頭的財團）注資，旨在開發北海道二世古地區最大規模的豪華度假村La Plume，但因建設成本失控、資金鏈斷裂等問題，最終導致專案停擺。

La Plume項目占地近9英畝（約36,000平方米），坐落於羊蹄山與Annupuri (安努普利山) 之間的森林地帶，規劃包含酒店、219間客房與私人別墅。

度假村設計融合全年戶外活動設施，包括滑雪、溫泉、特色餐廳及高端健身中心，原計劃由Rosewood酒店集團管理，目標吸引亞洲高淨值遊客與投資者。然而，自2021年啟動建設後，專案因多次停工與資金問題未能如期推進，最終僅完成地基與建築骨架。

兩年前首次接觸到此La Plume項目的Term Sheet，後來隔咗半年，輾轉之後香港股東又提這個項目給我，佢話台灣一個老牌家族接手做白武士，成為佢哋Sponsor，我同個台灣仔同佢CFO開過兩次會，多次反覆提問佢哋是不是唯一的Sponsor？佢話係，是臺灣老牌太平洋集團章氏家族（旗下曾經涵蓋太平洋建設、太平洋崇光百貨、北京君太百貨等業務）。

後來我們幫佢搵到一個投資人願意比幾千萬美元等佢過一關，對方只是問一個問題：請你哋提供酒店運營團隊的資質證明。

當時等咗一個禮拜，兩個禮拜三個禮拜都冇消息，咁簡單一個問題都答唔到，後來都冇理，可能章家只係做過百貨公司，地產及建築公司，未有管理酒店的經驗。

然而，此次事件為北海道乃至日本的大型旅遊開發專案敲響警鐘。

項目的崩潰源於多重因素的交織。首先，建設成本嚴重超支，初始預算數百億日元（約6.5億美元）因日圓貶值，原材料價格飆升與北海道偏遠地區勞動力短缺而失控，建築工人時薪較東京高出30%-50%，進一步加劇財務壓力。其次，開發商自2024年起屢次拖欠承包商款項，導致施工方中止合作，最終由主要債權人申請破產程式。

融資結構缺陷與資本運作的混亂亦為關鍵誘因。

儘管依賴亞洲資本支持，但項目背後複雜的投資者關係與頻繁的股權變動埋下隱患。這一過渡暴露了管理層在專業能力與透明度上的短板。

短期來看，專案的崩塌對二世古經濟與聲譽造成雙重打擊。未完成的工地破壞景觀完整性，長期而言，此次破產事件加劇了二世古泡沫爭議，引發對外資投機性開發的質疑，可能促使投資者重新評估大型專案的風險。

地方政府需強化外資專案的可行性審查，要求開發商證明運營能力而非僅依賴資本背書；引入專業酒店管理團隊與本地利益相關方合作，或是平衡資本與可持續性的關鍵。

另一方面，開發商過度依賴資本拼盤卻忽視專業能力建設，最終因運營團隊資質存疑、管理混亂而失去市場信任，這或許成為壓垮投資者信心的最後一根稻草，終將難逃泡沫破裂的命運。

最近又有收到電話，又係北海道二世古的爛尾項目，今次個老闆是一位正在坐監的澳門賭業大亨，看來，二世古真的深受中港澳台同胞歡迎。







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