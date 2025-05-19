一家無聊的公司——螞蟻集團

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大概四五年前，我的家人進入了新加坡螞蟻集團，原本諗住上市大刮一筆，可以40歲之前退休，點知一個屈尾十，2020年11月，IPO在上市前夕被中國監管機構緊急叫停，見財化水。

螞蟻當年的估值當時的估值約 3,150億美元，被譽為史上最大IPO，甚至有報導稱最高達 4,610億美元。

2021年後，螞蟻集團估值在整改後大幅縮水，2021年估計約 1,500億美元，為全球第二大獨角獸公司。2024年Bloomberg估算顯示其利潤下滑10%，估值可能進一步承壓，但具體2025年估值數據缺乏公開報導，推測如今的估值只有1,000億至2,000億美元之間。

自那時開始，北京持續對中國新創網路科技公司祭出致命的監管令，短短18個月，這群代表著中國經濟創新能力、幾乎全數股價慘跌超過九成，成為一文不值的「動態歸零」。

螞蟻集團仍以支付寶為核心，全球年度活躍用戶約 13億，但增長放緩。整改後，螞蟻被納入金融監管框架，業務範圍受限，例如網路存款產品下架，信貸業務規模縮減。

2025年4月25日，螞蟻集團旗下全資子公司上海雲進資訊技術有限公司以每股3.28港元，總額約28.14億港元（約3.62億美元），收購香港耀才證券金融50.55%的控股股權，股份來自耀才主席葉茂林。

市場對收購消息反應熱烈，部分原因是投資者認為這是「馬雲品牌」螞蟻集團重啟擴張的重要信號，並可能改變香港券商行業格局。

螞蟻集團2025年是否上市仍是市場熱議話題，但尚未有官方確認。以下是上市傳聞的背景和可能的玄機：

為何傳聞2025年上市？

2023年官方表示螞蟻整改基本結束，意味著監管障礙可能減弱，為重啟IPO創造條件。馬雲淡出公眾視野，螞蟻管理層調整，可能意味著公司更傾向與政府合作，這或許是重啟IPO的必要條件。

螞蟻在整改中投入大量資金（例如重慶螞蟻消費金融增資105億人民幣），上市可為其提供資金支持海外擴張和技術研發。

萬物有緣，適者生存。

馬雲要進軍世界，首先要明白，什麼是生態圈，Ecology就是生態，每件事情都要從整個環境講起，一棵樹淨係靠自己絕對活不了，上面有雀仔、有昆蟲、有松鼠、有動物及爬蟲類，下面要有細菌、螞蟻、要有適當的氣候，所以Ecology就說講事物和事物之間的關係，對生態有深入了解，要處理一件事情，是不會單純只針對問題本身，一定會先去了解這個問題的環境是如何產生，我們應該找答案，不是找責任。

螞蟻技術優勢（大數據、AI）仍在，但與傳統銀行的競爭加劇，估值難以回到2020年高峰。即使上市，估值難以回到2020年的3,150億美元，市場對其增長潛力的信心已不如前。

美中關係緊張可能影響螞蟻的國際業務，美國曾以國家安全為由阻止其併購，這可能限制其全球擴張和上市吸引力。

欠債的要還錢，欠命的要還命。真正因果報應，這個事實真相搞清楚了，才真正明瞭世間人與人，人與一切眾生，看他三世因果就清楚了。

因果報應，絲毫不爽。冤冤相報，迷惑顛倒，為甚麼？

過去佈施得多，這一生發大財。所以我們看到大富大貴的人，懂得佛法的人不少，為什麼？種瓜得瓜，種豆得豆，種的好因，按時得好報，這一定的道理。

馬雲過去如何搵投資者的笨，大家記憶猶新。







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