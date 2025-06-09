不是宮崎駿漫畫的「天空之城」 全球無人機歷史的造夢者

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上個星期文章的主人翁，是隨特朗普前往沙地阿拉伯考察的年輕億萬富豪汪滔，但江湖上還有另外一位「汪滔」，同樣是年輕的自製億萬富豪，DJI大疆無人機的創辦人，同名同姓，大家都叫汪滔。

他是DJI大疆創辦人，是工程師出身的CEO，是在深圳倉庫改寫全球無人機歷史的造夢者。他不太說話，卻讓整個高中低空經濟，無人機產業，說不出話來。

大疆全球總部位於深圳市南山區，總部大樓由國際知名建築設計公司Foster + Partners操刀，以「天空之城」（DJI Sky City）為設計概念，負責設計及興建深圳大彊無人機總部的建築師告訴我，他由一張草圖是開始，跟了這個項目八年，用的鋼材接近八噸，足以興建一艘航空母艦。

門口有三棵羅漢松，日本進口，每一棵價值過百萬，COVID期間有一棵看更忘記淋水，大嗱嗱就損失過百萬。

至於為甚麼叫「天空之城」？因為創辦人汪滔是宮崎駿迷哥，無人機滿天飛，所以很自然就叫做天空之城。

中國創業史上，極少有人像汪滔那樣神秘——不站台發表會，不在公開場合講夢想。但他做出的產品，比很多人講的夢還要熱血沸騰。

2006年大疆創立，2009年左右有了收入。一開始是百萬級，後來過千萬，8000萬，後來破了3億，12億，30億，銷售不斷增長，由於大疆是一家私人公司，且未公開揭露其全面的財務數據，不過，部分細分市場的具體收入數據可供查閱：電商收入 (dji.com)：2024年，大疆線上商店dji.com的淨銷售額約為1.021億美元，僅2025年1月就達到了5,630萬美元，這表明其線上業務表現強勁。

2024年，大疆創新佔據全球無人機市場約79%的份額，並佔據美國市場80%的份額，預計2024年全球無人機市場收入將達到43億美元。鑑於大疆創新的主導地位，其總收入很可能佔其中很大一部分，可能在20億至30億美元之間，但這是基於市場份額的估計，而非確切數字。

這種爆發，抓住了一個航模升級、互聯化和影像系統需求爆發機遇，還有國外電商銷售平臺流行。

汪滔的創業哲學近乎偏執，就像東方的蘋果教主喬布斯。

汪滔對產品的苛求近乎病態，早期飛行系統調試失敗時，他會直接拆解重來；產品發布前因不滿意而臨時取消亮相。罵產品是垃圾、要求員工小時報工、反腐運動開除45人，查處涉及了高達10億的資金。這種冷血源自對效率的極端追求；也是這種「繡花」的態度，讓大疆的技術壁壘高到對手絕望。

他也拒絕Easy Money：當同行靠政府採購或低端市場賺快錢時，汪滔堅持做真正有用的產品，甚至放棄穩定訂單，不靠融資燒錢，早期拒絕VC，絕不讓資本干預技術路線。

《華爾街日報》曾經將大疆描述為「先進得不像一家中國企業，這是一家全世界都在追趕的中國公司」。隨著大疆的發展，來自外界的阻力和挑戰也不斷出現。

十多年的深耕技術，最終吃掉全球85%市場。證明在硬科技領域，Less is More，慢就是快，打破「中國 = 山寨」「會爆炸」的刻板印象，用技術審美征服荷里活，矽谷。

自2017年以來，美國政府以及軍方曾推出大大小小的政令，企圖限制大疆的產品。然而，這些政令和調查都因大疆的不可取代的實力而無疾而終。根據美國無人機製造商的國際無人系統協會（AUVSI）數據顯示，大疆在美國執法機構佔有高達90%的市場份額，在緊急救援領域更是達到了92%的市場份額。

對創業的人來說。我們都在說國際化，覺得國際化是一個大浪潮，覺得創業者的夢要做得很偉大才有前途，當然也有人說大的夢讓大孖沙的去做的，創業者找一個小的點就可以了。

大疆一開始目標就是國際市場。但是不幸的是中國還沒有一家公司真正的能夠達到那個程度，DJI例外。







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