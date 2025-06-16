《白宮淪陷3》Angel Has Fallen烏克蘭真人版 被譽為俄羅斯版偷襲珍珠港

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荷里活的編劇永遠走於現實世界之前，《白宮淪陷3》（Angel Has Fallen）是一部於2019年上映的美國動作片，電影中，黑人總統Morgan Freeman釣魚時，就出現一群武裝無人機發動襲擊，保安人員皆遇害，只有Gerald Butler倖存並拯救了總統。

烏克蘭在看完電影後，也精心策畫117架裝載炸藥的無人機，具創新性，不僅避開俄羅斯防空系統，還能深入敵境上千公里完成協同打擊。就在前幾天，烏軍用數百架無人機炸毀俄羅斯四十多架軍機，震驚全球，被譽為俄羅斯版的偷襲珍珠港，無人機藏於木箱中再裝進卡車，伺機駛近俄國五座空軍基地周邊，抵達後，透過遠端開啟貨櫃頂部，讓無人機直接從車上升空，實施突襲。出其不意重創俄軍戰略轟炸機行動，從孫子兵法角度來看，堪稱攻心為上，高明的攻擊者，讓敵人無從防守；高明的防禦者，也讓敵人不知何處能攻。

這種運輸與部署手法極顯示無人機已成為改寫戰場規則的關鍵武器。

它與傳統的軍事巨獸洛協馬田（Lockheed Martin），雷神（Raytheon）不同，烏克蘭無人機是由碳纖葉片、鈦螺絲、AI飛控模組與電池驅動組成的小型飛行器，用上台灣的蘋果供應鏈的制程及加工技術，看似簡單，像烏克蘭這批無人機，成本不會超過一台iPhone 15。

其實這承載一整條產業鏈的新機會——從機構件到AI、從手機供應鏈到航太製造，全都可能重新被定義。

地緣政治越緊張，無人機產業越被重視。擁有世界級的製造與科技實力的廠商，成為這場產業變局中最具潛力的角色。

同一時間，大量美國本土的軍工產業龍頭企業獲得美國國防部認證的廠商，代表其資安系統已達美國國防標準，並正式切入由美國主導的軍事情報國際組織「五眼聯盟」軍用供應鏈。

根據《華盛頓郵報》報導，特朗普總統團隊近期正敲定多項行政命令，責成美國情報機構加速評估大疆創新（DJI）、道通（Autel Robotics）等中國無人機品牌，是否有滲透國防與邊境基礎設施的風險；這等於擴大禁令，阻止中國製造的新型無人機取得商用或軍用認證。

國防是一門好生意，在全球緊張局勢加劇和人工智慧崛起的時代，許多人將 Palantir 稱為世界上最重要的公司。

Palantir 是一家戰爭服務和人工智慧數據探勘公司，該公司最初向各政府機構提供軟體服務，他們的軟體被美國情報界用於911事件後打擊恐怖主義的調查和資料收集行動。CIA 甚至是他們的第一批投資者之一。

這就是「戰爭即服務」標籤的核心。該公司為中央情報局、美國軍方和其他軍隊提供各種服務。

2022年，《時代》雜誌刊登了一篇關於烏克蘭成為人工智慧戰爭實驗室的封面故事，並指出Palantir的操作人員與烏克蘭軍隊一起工作，從大量數據篩選出相關情報，協助如何透過繪製能力地圖來保護特種部隊、如何安全運送部隊，以及如何更準確地瞄準無人機和導彈。

世界變得愈來愈不和平，超限戰愈來愈深化，這是特朗普2.0時代的世界新變局！







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