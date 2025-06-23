Nvidia將成為AI央行，黃仁勳將成為央行總裁？

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歐洲最頂級科技創業盛會是倫敦科技周（London Tech Week）及巴黎VivaTech，Nvidia CEO黃仁勳在表示，歐洲擁有頂尖AI人才，正處於AI發展的黃金時代，但基礎設施仍是短板。

英國是全球第三大AI創投市場，擁有DeepMind等領先初創企業，卻仍缺乏必要基礎設施，限制AI發展。

Jensen Huang 的名字，如今已成為全球家喻戶曉的名字。這位出生於台灣台南市、現年62歲的華人企業家，目前掌管著 Nvidia。

在他的領導下，Nvidia 已從一家專注圖形處理器的公司，成功轉型為全球人工智慧與高效能運算領域的領導者。截至2025年，黃仁勳的個人淨資產估計達到約1,140億美元，在美國富豪榜中排名第13位。隨著 AI 熱潮推動 Nvidia 股價屢創新高，他不僅是科技界的風雲人物，更成為新一代創業者與工程師心目中的傳奇人物。

黃仁勳與Nvidia如今無疑是AI科技的宗主，但大家過往對他的認識，很可能都只是冰山表層上的20%。他看大方向，布一個局可以長達二十年。

Nvidia 最新公開的投資組合看似一份VC名單，涵蓋雲端運算、數據中心、AI 生技、邊緣運算與低功耗晶片等領域。然而，若僅聚焦於投資標的，可能會忽略一場更大的趨勢：Nvidia 正在佈局一場算力作為新時代「準貨幣」的金融秩序，重新定義科技資本主義。

Nvidia正在扮演這場新金融秩序的「AI央行」角色，如果 Nvidia 是央行，這些被投公司就是商業銀行，黃仁勳將成為央行總裁，通過其 GPU 分配算力，影響未來的科技經濟格局。

這些公司也不是自己發明新東西，而是把算力重新包裝為新的服務、新的供應、新的賣點。簡單來說，是科技真正落地應用、並開始全面變現的階段。

CoreWeave：2025年最大的IPO，AI 專用雲服務提供者，2023年獲英偉達 1 億美元投資，2025年公司上市，市值激增

Applied Digital：數據中心建設商，Nvidia於 2024 年參投，以支撐其 GPU 基礎設施

Nebius Group：歐洲 AI 基礎設施公司，2024 Q4 有Nvidia新進股權

WeRide（文遠知行）：中國自動駕駛公司，2024年Nvidia參投持股

SoundHound AI：會話式語音 AI 平臺，2023 年表現強勁，但 2024 年末已出售全部持股

我們正處於一個結構性轉變的關鍵時刻：算力不僅是資產，更是一種新形態的貨幣。隨著 AI 模型的部署和訓練需求日益依賴高效 GPU，這些晶片在實體資源中的供需價值逐漸浮現。

掌握算力資源的公司，將主導企業訓練 AI 的成本門檻。換句話說，購買 GPU 已不僅是設備採購，而是類似於獲得「計算流通權」的金融行為。

Nvidia發 GPU，這些公司接過去，轉換成資產、收回成現金，再用現金擴張設備。這不就是「現代貨幣理論」在科技資本世界的2.0？

另一層含義更可以去思考，這些企業甚至不只是跟Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms競爭，更逼著Magnificent 7要不斷向前，否則就會被取代。

我們可以想像一下，如果歐洲，中東和東南亞GPT 模型的部署、AI 訓練的需求，越來越仰賴Nvidia 特定類型的 GPU，這些 GPU 在實體空間與資源中就會有供需價值，而能夠掌握這些運算資源部署權的公司，就能主導未來企業訓練 AI 的成本門檻。

這才是黃仁勳真正押注的未來。







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