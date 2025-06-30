我的4個AI Agent 訓練AI成為你的策略夥伴

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數碼轉型，已經講到10幾年，為甚麼90%的企業仍然看不到終點？多年耕耘，一夕變天，產業墜落變了，各行各業也會受到影響，AI帶來的改變是環環相扣的。

AI時代，你的公司有數碼競爭的策略嗎? 微軟，Meta，Google等等科技巨頭的崛起，證明了數據是一座金礦，而且數據是每一間公司擁有的資源，所以微軟CEO Satya Nadella斷言未來每一間企業都是科技公司。

然而，現實是10多年過去大部份傳統的企業仍然是依舊傳統產業，雖然坐擁金山，卻無法變現，究其原因，科技七巨頭都是平台商，他們使用數據，跟傳統的產業不同。

數據運算需要算力，傳統企業的數據，多數為事件型數據，例如買一包飲品，會留下一筆記錄，企業收集成千上萬的紀錄就能夠分析那一款飲品比較暢銷，但如果顧客沒有購買，公司就沒有數據可以分析。

科技巨頭用的是互動式數據，即使在網頁上瀏覽任何產品，並沒有購買，都會留下腳印，依舊可以分析不埋單的理由，並促成下次消費，而傳統產業很難獲得互動式數據。

AI大裁員潮，正迅速在地球上的每個角落上演。

就在微軟第一季營收、獲利創新高時，宣布裁員六千人，其中總部裁員名單有四成是軟體工程師，三成是專案PM與主管職。CEO說，「微軟的某些專案，高達30%的程式碼現在由AI編寫。這不是特例，Google、Facebook、Amazon等科技公司，過去三年都帶頭裁減軟體工程師比例；裁員結構M型化，中階工作者的危機最大。

管人很痛苦，教不會就算了，還要受氣，與其要訓練那些學習意願不佳、不自我反省的員工，還不如把時間花在訓練AI上。一樣都要花時間訓練，AI學得比人更快、更準！

我現在有4個AI助理，其中一個幫我寫了一個合併報表程式，年薪不到$6,000。作為專注一級市場的公司，我們主要參與企業的早期融資（如種子輪、A輪融資）或私募股權投資，幫助公司籌集資金並在其成長階段提供支持。

1. 專案開發的團隊主管Gemini 2.5 Pro

Gemini 2.5 Pro 是 Google 推出的進階多模態模型，特別擅長：

將一個大任務拆解為具體步驟（Task decomposition）

針對每個步驟進行具體執行（用 Spreadsheet、Google Docs 整合很強）

解釋圖像、程式與文件之間的關係（超適合做專案架構整理）

高等數學解題、證明。缺點是：語氣內容較生硬、缺少情感溫度，不適合做陪伴型應用。

2. 寫文、專題研究都能勝任ChatGPT Plus。

GPT是目前整體「最平均」的一款選擇。從4o到o3，有各種擅長不同領域的模型，如果你需要的是協助你構思貼文、書寫長文、潤飾語句、討論想法、陪你模擬對談或幫你讀 PDF、摘要資料。

儘管許多專家呼籲，AI不會取代人力，但現實是，許多主管正低調而有計畫的培養自己的AI助理，以取代現有人力。

3. Manus AI

4. Perplexity

做選擇的前提是：你知道你要 AI 做甚麼。

因此，請務必每天與你的AI相處；就像Nvidia CEO黃仁勳說的，盡可能的「折磨」你的AI，訓練它，讓它為你增智慧、長知識，不只當你的助手，還要成為你的策略夥伴。







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