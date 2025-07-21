擁有五十輛法拉利的矽谷港人，Nasdaq車手

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擁有一輛法拉利，肯定是個有錢人。有五十輛法拉利，會是怎樣一個人？

過去30年，在矽谷及美國科技界有一個香港人基本上無人不曉，那就是Alfred莊思浩。Nvidia黃仁勳（Jensen Huang）和莊思浩（Alfred Chuang）都是矽谷成功的華裔科技創業家，但兩人的創業軌跡、公司規模和財富累積速度有所不同。

Alfred 出生年份1968年， 40歲時創業公司BEA Systems（創立於1995年）被甲骨文以85億美元收購，BEA是中間件（Middleware）領域的巨頭，2001年巔峰時市值曾達300億美元。

2008年，BEA莊思浩作為聯合創始人兼CEO，持股比例約1-2%（依創始團隊稀釋後推估）。40歲時身家估算在8億至10億美元之間。

「BEA只坐法拉利」已經成了莊思浩的名言。正如法拉利的名言「只為法拉利人做法拉利」，原本莊思浩鍾情醫學，想成為一名醫生，直到有一天，他對著鏡子端詳了半天，「我對著鏡子想，如果我是病人，看到長這個模樣的醫生要幫我開刀，我也不要，」莊思浩如此自嘲道。

當然，真正促使他改變的還是電腦的魅力。

19歲，他就從舊金山的大學畢業，獲電腦學士學位。然後進入加州大學戴維斯分校，獲得碩士學位，專攻分布式數據管理。他的畢業論文成為關係型資料庫的一本經典著作。

有了這塊「敲門磚」，莊思浩進入剛剛崛起的SUN公司，工作9年。除了技術領域的成就外，還擔任各種高級經理職位，在軟體開發、運營管理、跨國運作等各方面展示才能，在工程師中屬於少見的全能型人物，因此一路高升至SUN集成系統服務部的首席科學家。IBM PC平台的TCP／IP網絡，就是由他開始出原型產品。

1995年1月，進入而立之年的莊思浩與兩位同事一起離開SUN公司，聯手創立BEA，兩年後成功登陸納斯達克，公司股票市場價值一度突破300億美元。

最關鍵的是，他當時預見到傳統大型機批次模式無法滿足即時運算的需求，因此發明了「中間件」（Middleware）的概念，它能夠將運算和儲存分佈到多台機器上，從而實現即時存取和處理。儘管他認為這塊業務潛力巨大，甚至可能比資料庫公司還要大，但Sun作為一家硬體公司最終決定不進入此領域。

正是在Sun的支持下，莊先生於1994年創立了BEA Systems，並招募了許多來自Sun的員工。

也許得益於駕駛Ferrari的經驗，莊思浩帶領BEA創造了華爾街的新奇蹟，連續23個季度保持高速增長，打破了ORACLE公司22個季度連續增長的紀錄。

2001年7月，BEA營業額首次跨過10億美元門檻，成為全球第6大獨立軟體公司。從白手起家到10億美元，微軟用了10多年，而BEA用了6年。

這一驕人業績為他贏得了「納斯達克車手」的美譽。然而莊思浩最得意的，卻是2002年10月，美國CIO雜誌給他頒發的「遠見獎」。一同上榜的還有微軟總裁Bill Gates、Dell總裁Michael Dell、Oracle總裁Larry Ellison等。

與黃仁勳不同，莊思浩的財富累積集中在BEA的出售，後續並未持續創業或擔任上市公司CEO。

回顧Alfred的經歷，我們可以提煉出在矽谷生存的關鍵法則：

首先，速度是王道。Alfred將其後的投資公司命名為 Race Capital，正是強調「如果你行動不夠快，你根本就沒有機會」。

其次，要有從零到一的遠見。正如Alfred當年預見網路將顛覆一切，今天的矽谷需要洞察下一個「從零到一切」的顛覆性技術，例如當前的AI人工智慧浪潮。

第三，必須建立「真實業務」。快速發展固然重要，但最終公司必須能夠產生現金流和股東價值。

第四，對軟體公司而言，建立最頂尖的團隊是成功的基石，CEO 的首要任務就是不斷地招募和吸引人才。天使投資和指導其他創辦人是矽谷生態系統的重要組成部分，有助於新公司的起步和發展。

Alfred在 BEA 被收購後，成為了一位活躍的天使投資人，投資了近200家公司，專注於幫助那些技術型創辦人。







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