永遠不缺新聞的陳冠希

美國運動品牌Nike於2025年在加州地方法院，對華裔明星及CLOT創辦人陳冠希提起違約訴訟，索賠金額高達1億2661萬美元，震驚潮流圈與娛樂界。此次訴訟僅針對陳冠希個人，不涉及其品牌CLOT或陳冠希與Adidas的合作關係。

CLOT自2006年起與Nike及Jordan品牌展開長期聯名合作，共推出超過30款商品，結合東方文化與潮流設計，深受亞太年輕消費者喜愛。

兩岸三地演藝圈之中，陳冠希開了潮人潮店的先河，早在2004年起，他已創辦CLOT集團，是香港最早做潮流生意，他非常懂得把自己的明星人氣兌現為商業利益，擁有完整的產業鏈。

上世紀八九十年代，大部份香港人都是跟著主流走，聽歌要聽譚詠麟，張國榮，賺了錢就要去日本歐洲、人生願望就是有車有樓，工作穩定，退休有保障，30歲結婚，三年抱兩，敢於與別不同，擁有不同消費喜好的人，畢竟是少數，溫飽也成問題，談甚麼「潮」？

2008年的豔照門，陳冠希草草道歉，阿嬌哭述很傻，很天真，淫照事件差點把他毀掉，全民譴責、廣告商撤掉代言、無限期退出娛樂圈，平日稱兄道弟的朋友突然失蹤，所有人都放棄了他。一夜身敗名裂，欠債累累，收到死亡威脅信，躲在家中不敢出門。

短短數日，陳冠希便從當紅巨星淪為道德敗壞過街老鼠。沒辦法，只能返美國，自怨自艾。他說：商業是我的救贖，2012年，我們計劃在全球開潮店。

怎樣的品牌才算潮牌？那時潮牌就是Streetwear，反正就是美國那些和運動搭一些邊的牌子，比如板仔呀、衝浪呀、籃球呀，穿的鬆鬆的，看上去也邋邋遢遢。

CLOT推出年輕人喜歡的T恤、衛衣、牛仔褲和球鞋、又與知名品牌Crossover推出限量版，包括Nike、Adidas、Coca Cola。和Levis合作的Levi's × Clot × Fragment 517牛仔褲，除了衣服、鞋子，他們還設計售賣限量版的小熊玩偶。

花開花落，寵辱無驚。只為了讓人生不再空虛，不再無聊，浪子回頭的他有了老婆，有了女兒，現世安穩，歲月靜好。

潮牌行銷是管理學中最被誤解的一環。也就是說，一個懂得潮牌行銷的公司，是從客戶、從產品開始的，10年後，他的潮牌生意越做越強，每一年營業額高達千萬美元，他非常懂得把自己的人氣兌現為商業利益。

在陳青年時代，人生與演戲，其實有相似處，初為偶像，初入行，開始是白紙一張，沒有接受正式科班訓練，唯有實戰裏練演技，所以他的表演，是年青階段真實人格的投射。他和妳交談，就是交談；和妳對視，就是對視。就算他媾妳，也是無限溫暖。

陳冠希吹水像調情，凝視中裏藏著曖昧，Come’on Baby。不是扮的，他真是這樣。

Clot和Nike的合作就是這樣橫空隔世拼出來的。

10 幾年前，Edison第一次去和Nike談，陳冠希說，我們要做一雙鞋，鬼佬滿腹質疑：我們從沒和中國公司合作過。陳冠希說，Nike一半以上的商品都在中國生產的，你卻對這裏的公司毫不信任？但是齋噏是沒有用的，只能去證明，之後花了3年的時間向對方證明自己的品牌，之後和Nike續約10年。

美國做潮牌的就要認清形勢，Philip Knight下台後，Nike就太老了。2023年陳冠希宣布結束與Nike合作，轉向Adidas，並於2024年初發布多款聯名新品。

簡單一點，就是糾錯，人有惰性，好吃懶做，吃軟怕硬等等，這些都是人性。

生於憂患，死於安樂，這一代人，最缺的就是挫折，艱難險阻，在這種情況下，我支持陳。

潮，不是越昂貴就越好；潮，不是都要買限量版；這是一個個性的時代，誰是潮人呢？開了竅就是！







