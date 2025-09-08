遲到總好過無到，反映發展加密貨幣的決心

加入最愛專欄 收藏文章

High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢。錢的流向，影響深遠。

這是香港過去二十多年科創生態不足的一種折射。意思是說，做高科技產品會把錢賠光，從事科技含量低的行業反而大賺特賺。雖為自嘲，卻也是現實。

告別傳統地產，香港上演一場前所未有的產業變遷。Old Money悄悄退場，New Money快速崛起。

8月28日，香港召開了數字資產代表未來行業趨勢和技術的年度最重要的盛會，BitcoinAsia 2025，其中最值得關注的是Binance交易所CEO趙長鵬CZ的回歸以及特朗普兒子Eric Trump的出席。

這一事件不僅是對數字資產未來的一場探討，更是全球新舊金融體系碰撞與融合的縮影。

而在這一背景下，我們旗下的納斯達克上市公司Aether Holdings (ATHR) 也趁這段時間，在香港中環的最新地標Henderson舉辦了一場高峰論壇，邀請了200多位VIP出席，涵蓋對沖基金、家族辦公室、企業創投等多種類型，聯接傳統經濟與新興科技金融。

此次Alpha Edge Summit高峰會，體現了我們對數位資產領域的承諾，構建全球生態：從「投資」到「投資+」。一路走來，我們所堅持的，不單單是為增加多少財務回報，發揮生態圈的價值同樣重要。

在投資市場上，投資者會以一家公司的規模大小來判斷其股價到底合不合理，代表願意用多少價格來投資這家公司的股票，這個資本市值（Market Capitalization），也成了計算企業及國家競爭力的重要指標。

以美國股市為例，過去五年，道瓊工業指數上漲74.22%、標普漲93.8%、納斯達克上漲126.50%，都超過以小型股組成的羅素2000的60%的漲幅。

過去一年，美國大市值企業發揮驚人的漲幅，如蘋果股價漲到237.23美元，市值跑到3.45兆美元；微軟市值達3.475兆美元；Nvidia分拆後市值也跑到4.35兆美元，這才是可怕的富可敵國時代；若再把Google、亞馬遜）市值都曾逾2兆美元加進來，美國前五大市值企業加起來超過15兆美元，我們常說企業富可敵國，從股市的資本市值就可以看出端倪。

從國家戰略層面來看，美國政府對於穩定幣的態度這幾年發生了顯著轉變。美國這一屆政府非常聰明，憑藉其商業背景，深刻了解 Tether 對美元全球地位的戰略價值。

目前約有 1000 多億 USDT 資金購買了美國國債，而 Tether 在全球範圍內被廣泛使用。關鍵在於，美國人本身並不需要穩定幣 ── 他們可以直接使用銀行 ACH 系統進行美元交易。幾乎所有 USDT 用戶都在美國境外，這實際上擴大了美元的全球影響力。

趙長鵬（CZ）作為Binance幣安交易所創始人，主導幣安生態（全球最大交易所、BNB Chain公鏈、風險投資機構Yzi Labs），擁有90%的幣安股份，淨資產估值達652億美元，穩居加密富豪榜首。

Binance用戶覆蓋200餘國，日交易量穩居行業第一，他推動BNB成為市值第三大加密貨幣，建立行業合規標桿。

USDT 全球流通量破萬億，卻至少幫美國跨境結算 1000 億美金的私活，香港若是推出港幣穩定幣，既能銜接全球市場，又能幫人民幣的跨境使用打開口子。

CZ說 : 第一，監管別等完美再出，先讓產品跑起來，有問題再修，慢了就會錯過機會；第二，流動性要做全球化，別把用戶關在小池塘里，不然留不住大資金；第三，別只盯著現在的主流，DEX、AI+Web3 這些今天的邊緣領域，明天可能就是主線。

四年前離開大陸的時候，趙長鵬以為再也回不到華語圈的核心舞台了。但今天CZ站在香港，再到特朗普兒子出席香港比特幣大會和行業頂級大佬的回歸。

遲到總好過無到，既是傳遞政策與資本信號，也一定程度上反映了我們在加密貨幣的發展上的決心。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇