從《紙牌屋》走出的科技黑馬

在競爭激烈的智慧型手機市場，OnePlus的崛起堪稱一個傳奇。而其全球聲名的鵲起，與美國政治劇《House of Cards》的深度合作，是一個無法繞開的關鍵節點。

這並非一次簡單的廣告植入，而是精準的品牌價值輸出與全球策略的完美詮釋。Netflix《紙牌屋》以其對權力博弈的深刻刻畫，吸引了全球大量精英與高知觀眾。劇中角色Frank Underwood總統深思熟慮、追求極致、不隨波逐流的形象深入人心。

當Kevin Spacey一位角色在劇中自然地使用OnePlus手機時，其傳遞的訊息遠超廣告本身：它意味著這是一款值得領導者和決策者信賴的設備。這種「總統同款」的標籤，大大提升了品牌的權威感和高端形象，使其迅速與市場上其他品牌iPhone、Samsung區分開來。

而其背後最重要的推動力，正是共同創辦人裴宇（Carl Pei），2016年1月，他以在科技業的影響力入選2016年版《Forbes》30位30歲以下精英榜單。]2019年，他入選2019年版《Fortune》40位40歲以下菁英榜。

最新一輪的融資高達二億美元，本輪融資由投資公司 Tiger Global 領投。此輪融資後，這家公司的估值達到13億美元。其他投資者包括 GV、Highland Europe、EQT、Latitude、I2BF 和 Tapestry 等現有投資者。

今次，他的的思考更進一步。如果說一加是在現有的框架內做到極致，那麼Nothing的目標就是重新定義科技產品與人的關係。

Nothing Phone（1）的橫空出世，讓市場為之驚艷。其標誌性的透明背板與「Glyph Interface」 絕非簡單的視覺噱頭。這套由LED燈條組成的系統，透過不同的光效序列為通知、來電、充電等場景賦予獨特的視覺語言，將冰冷的工具轉化為充滿儀式感和互動性的伙伴。

在智慧型手機市場漸趨同質化的今天，Nothing Phone 以其極具未來感的設計和獨特的品牌理念橫空出世，迅速成為科技圈熱議的焦點。這種Design First的理念，強烈地迎合了年輕一代對個性化、情感化和社交標誌的渴望。

該公司最新的旗艦手機Nothing Phone（3）於2025年7月推出。這是他們迄今為止最昂貴的手機，配備了強大的處理器、升級的攝像頭和新的Glyph Matrix LED顯示屏。

據分析公司IDC稱，Nothing在全球的市佔率不到1%，但在其最大的市場印度，Nothing已成功佔據2%的份額。迄今為止，該公司的出貨量已達510萬台，光在2025年第二季度，其出貨量就超過了100萬台。IDC表示，Nothing的全球擴張進展緩慢，因為其80%的產品仍在亞洲銷售。

Nothing的旅程是一條從「製造更好的手機」到「重新想像手機」的進化之路。

這個來自中國的品牌，一躍登上了世界舞台的中心，從一個相對小眾的「極客寵兒」進入了主流大眾的視野。它成功地利用文化產品的影響力，講述了一個關於中國智造的新故事：不再是低價和模仿，而是高端、創新和獨特品味，成功地在巨頭統治的世界裏撕開了一道口子。







