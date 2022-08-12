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隨著雲端、電子商務等發展成熟，以及疫情所帶來的挑戰，企業數碼轉型已是大勢所趨。有報告指，逾7成港企制定數碼轉型戰略，當中逾半的受訪大型企業將數碼轉型策略視為企業發展中重要一環。然而，技術及人才短缺仍然是科技應用的一大阻礙。

澳洲會計師公會大灣區委員會成員冼君行（左）及王君弼（右）建議中小企清晰釐定其公司及業務的定位，以吸引相應的人才。（澳洲會計師公會提供圖片）

澳洲會計師公會於5月下旬至7月初，訪問共820名來自亞太地區7個市場的會計和金融專業人士，探討企業在適應數碼時代過程中面臨的障礙以及應對這些挑戰採取的策略。

增加投資科技 優化應用

調查發現，9成受訪大企業，以及6成的受訪中小企業，已有制定數碼轉型策略。超過9成的受訪者所在企業，在過去12個月內亦採取了各項措施，以提升科技應用水平。當中包括增加投資科技或升級技術（51%）、檢視企業科技應用情況以作優化（48%）、與科技公司或供應商合作以改善業務（42%）、提高員工的科技應用能力（38%），以及向科技顧問或技術人員尋求專業建議（38%）。

澳洲會計師公會大灣區委員會成員王君弼表示，大企業的資源無疑是比中小企多，所以絕大部分的大企業都會願意且有能力跟隨市場的步伐，將數碼轉型視為企業的重要戰略，隨之制定有效的轉型策略，增加科技投資或技術升級。

澳洲會計師公會大灣區委員會另一成員冼君行補充，由於中小企資源較為匱乏，在過去一年中，其首要任務是檢視企業科技應用情況以作優化，其應用的科技較傾向於以提升其生產力為主。

為應對數碼轉型的大趨勢，不論是大企業還是中小企，都仍要繼續在科技應用方面下苦功。93%受訪者預計，其所在企業在未來12個月內，將採取積極措施，以提升科技應用水平。增加投資科技或升級技術（33%）亦將會是企業最有可能採取的行動。

除了企業要為數碼轉型做好準備外，王君弼建議，政府推出有針對性的政策，以加快創新科技的發展。「特別是中小企極需獲得數碼轉型方面的幫助，政府應加大資源投放力度，幫他們尋找可供支援、能滿足需求的數碼合作夥伴，例如IT諮詢服務商或數碼解決方案外判商」。

倡政府增支援 吸海外人才

他指，人才培訓與產業政策息息相關，「政府期望推動某一個產業時，應清楚了解城市未來發展所需的人才類型。在產業政策及人才培訓互相配合下，才能建立強大的產業生態圈。」當整個行業處於正態發展，不論是本地或海外人才，自然願意留港投身該產業工作。

同時，報告又建議，僱員需針對其當前的職務，接受相關科技技能的培訓，好讓自己熟悉科技協作工具，提高數據分析能力及個人整體自我競爭力。







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