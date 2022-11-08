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星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，銀行本身必須掌握金融科技相關技術，才能更主動為客戶提供合適的服務。（湯致遠攝）

星展集團控股上周公布第三季業績，純利按年增32%，至紀錄高位的22.4億新加坡元（約125億港元）。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）接受專訪時表示，數碼轉型的成效漸見，更坦言星展要轉型為提供合規銀行服務的科技公司。這個轉變，亦令星展香港更易吸引年輕人才。

數碼轉型涉及多方面，今年9月，星展集團宣布與香港的娛樂暨區塊鏈遊戲發行商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界平台The Sandbox合作，創建DBS BetterWorld購入The Sandbox元宇宙中的一個虛擬房地產單位，即一塊3×3的虛擬土地（LAND），並結合沉浸式元素進行開發。

元宇宙項目 由年輕同事負責

龐華毅就將這個計劃交由香港的年輕同事負責，讓他們有機會學習、創新及成長，實實在在讓年輕人看到發展機會，更易吸引及挽留年輕人才。他希望在明年初，客戶可在Sandbox上透過遊戲與星展互動，而星展亦可從中了解在元宇宙的客戶需要，從而探索未來的發展方向。

疫情肆虐全球快3年，龐華毅坦言人才流失情況是全球化現象，銀行業共同面對的挑戰，「疫情對人們的工作模式帶來重大革新，加上香港近期的移居現象，流失率比過去略高，但我們仍能找到合適的人才填補空缺。」

元宇宙上無邊界，可以出現無限的可能性，但法規監管仍未清晰，故不少銀行仍然抱觀望態度，現階段難說未來如何在元宇宙內提供活動，甚至獲取盈利。

不過，數碼轉型就是不能逆轉的趨勢。龐華毅指出，星展早在6、7年前已開始進行，初時高度依賴第三方科技公司提供服務；其後感到星展必須自行了解、發展及應用科技，才能為未來的客戶提供合適的服務。於是不斷強化自身的科技能力，發展自家的科技應用平台及解決方案。「現時有約1.1萬名科技相關的人才，有知識、經驗及能力去進行產品自動化及數碼化，及時回應市場與客戶的需求。」

他指出，下一步是進入人工智能（AI）、情境行銷（Contextual Marketing）和客戶數據分析階段，透過了解客戶的行為、環境，加強與其互動及連繫。龐華毅形容，在利潤貢獻上，經數碼渠道吸納或慣用數碼服務的客戶，比傳統客戶更高。

具備虛銀數碼能力 提升表現

作為跨國銀行，在服務質素上要做到一致性，但龐華毅強調，在地應用亦相當重要。「香港是一個很特別的市場，與大灣區連接。」在語言、服務提供上，與其他地區有明顯分別，舉例為持內地身份證的香港公司業務持有人或董事在網上開戶的服務，未必會在其他地區出現。

他認為，數碼轉型沒有盡頭，難說要經多少個階段，更是沒有終點。「7、8年前，有科技公司開始提供銀行服務，亦有傳統銀行發展科技。」他形容兩者愈走愈近，最後大家探索出最佳的方案、營運方式。

談到近年傳統銀行面對虛擬銀行的挑戰，龐華毅強調，星展已具備虛擬銀行的數碼能力，同時在產品種類、實體分行及顧問服務上，甚至業績表現，也較虛擬銀行優勝。







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