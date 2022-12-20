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疫情影響零售業，但售賣日常食品及用品的超市，疫情期間業績大多看俏。如百佳超級市場更自去年起，推出新聯乘概念超市「TASTE×FRESH新鮮生活」。

「TASTE╳FRESH新鮮生活」進駐屯門市廣場，聯乘概念超市開幕。左起：藝人姚焯菲、百佳超級市場董事總經理任良安、FRESH新鮮生活行政總裁李軒宇及藝人炎明熹。（受訪者提供圖片）

百佳超級市場董事總經理任良安接受專訪時表示，疫情令消費者的購物習慣改變，需要調整網上及網下的銷售策略。

疫後調整 線上線下銷售策略

TASTE×FRESH新鮮生活剛在屯門市廣場開設第4間分店，亦是新界西的首間分店，主要是改裝早於1999年已進駐屯門的超市而成。新概念超市佔地近2萬呎，提供超過1.5萬款產品。任良安表示，今次雙方投資總額超過4,000萬元，花了近1年時間籌備，單是裝潢已花了超過3個月，「希望銷售量可以有雙位數增長」。

為何選擇在屯門區開設第4間分店，他解釋，透過數據發現屯門及元朗近年多了很多年輕夫婦及小家庭。以賣包裝米為例，過往8公斤重的銷售佔約8成，近年5公斤的包裝米銷售出現雙位數增長，「來自日、韓的產品，以及較高質素的貨品的銷量亦見上升」。

因此，雙方都不惜時間及工本，將普通的超市賣場、後台設計及安排「打倒再來」。單是FRESH方面的小食街，每個檔也要獨立申請牌照，又要重新調整抽風口，動作相當大，需要跟信和及政府相關部門協調。

雙方投資逾4,000萬元，當然也希望為消費者帶來不一樣體驗，從而增加其購買慾。其中一個賣點是引入AR（Augmented Reality，擴增實境）、元宇宙科技融合超市購物體驗。

「TASTE×FRESH新鮮生活」屯門市廣場概念店，佔地近2萬呎，貨物種類多，方便市民日常生活所需。（受訪者提供圖片）

融合AR元宇宙 獲獎賞優惠

簡單而言，客人可在店內尋找6個融入AR技術的打卡點，只需透過手機掃描二維碼（QR Code）啟動AR相機，觀看虛擬食材與不同場景融合現實，更可打卡拍照，又可獲獎賞優惠。任良安指出，暫時以提供打卡及獎賞為主，未來或會加入更多O+O融合線下及線上購物元素，協助銷售。

同時，又與本地開發的AiR（Adventure in Reality）Metaverse合作，在其應用程式內的屯門市廣場加設TASTE×FRESH新鮮生活Metaverse Gateway，進一步結合「現實」與「虛擬」，增加購物與娛樂體驗。

因應區內較多年輕家庭，除了引入新科技提升購買慾，更設多個特色專區，包括：寵物護理、Coffee Academics聯乘專區、美粧、清酒專區等。

「TASTE×FRESH新鮮生活」屯門市廣場概念店，佔地近2萬呎，貨物種類多，方便市民日常生活所需。（受訪者提供圖片）

多個特色專區 滿足不同需要

前者專為寵物而設，任良安表示，除了有寵物食品外，更有玩具、補健品及一些「令寵物過得更好」的產品。而Coffee Academics則提供咖啡豆等相關產品，當中有約25款口味是專為TASTE×FRESH新鮮生活而設。「一般超市也有佷多種類的咖啡產品，但多以即沖產品為主。我們的CRM（客戶關聯管理）數據顯示，年輕夫婦愈來愈愛喝咖啡，且追求較有質素的咖啡。」至於美粧專區則與L'Oréal合作，除了化粧品外，也有美髮產品；日本清酒專區則從日本直接引入多款清酒，以供選擇。

至於合作夥伴FRESH，亦在超市內引入小食街，除了日、韓食品外，更有「香港原味道」小吃。此外，特別引入可持續發展區，內有Go Green概念的專櫃，有提供可再補充（Refill）的產品，以及來自英、美、澳等地的可持續發展元素產品。

新店引入擴增實境、元宇宙科技，融合超市購物體驗。（受訪者提供圖片）







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