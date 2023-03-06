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Microsoft香港首席營運總監許珮雯建議，企業宜幫助員工提升對AI及數據應用的技能，始終現有員工對公司營運比第三方更熟悉。（梁巧恩攝）

最近ChatGPT大熱，有小學生也玩得出神入化，上周更傳出有外國媒體人的工作被人工智能（AI）取代，一下子，AI變得像萬能。Microsoft香港首席營運總監許珮雯接受專訪時表示，AI只是輔助人類的工具，坦言ChatGPT大熱，有助上班族更願意接受跟AI「合作」。

香港大學上月禁止學生使用ChatGPT，但香港科技大學上周則表示容許學生「有限度使用」生成式AI ChatGPT；同一星期，自去年底開始試用AI工具撰寫新聞的外媒CNET宣布裁員，約佔該媒體整體員工的10%。

許珮雯在訪問中多次提到，應用科技的目的，是令企業Do more with less，變得更有生產力及更有效率：「當然，員工更開心。」

持開放態度 學懂正確使用

談到本港企業在疫後應用科技的方向，許珮雯稱，現時出現3大方向。一為已內置人工智能的協作軟件，撰寫會議紀錄。人工智能可因應開會的資料，不但可撰寫會議紀錄，更可提出後續跟進工作、建議及標明負責的同事。二為前線銷售團隊，利用人工智能分析過去與客戶的互動，包括銷售數據及其愛好，提出總結及建議，方便銷售人員與客戶之後的溝通及銷售。

其三是透過人工智能，整合不同數據，以人性化的手法展現出來。「如有政府部們正在使用GPT 3.0處理投訴，系統了解投訴後，會自動搜索並給予人性化的建議。」

她始終強調，科技不是萬能而只是工具，可助上班族提升生產力。但上班族要持開放的態度，學習使用科技如人工智能。「不但要懂得用，還要懂得如何正確地使用。」

關注科技道德 微軟6大準則

ChatGPT爆紅後，一些平日較少接觸人工智能的上班族，也開始去「八卦」其玩法。許珮雯相信，ChatGPT愈來愈多人討論，有助引發更多上班族的好奇心，嘗試了解更多人工智能對工作的影響。「朋友、同事也在講ChatGPT，朋輩壓力令大家更願意接受人工智能，了解如何應用於日常生意、工作之中。」

然而，科技應用的道德一直受關注。如利用人工智能進行網絡攻擊、進行不道德的研究，最近甚至有用家與ChatGPT聊天，如何消滅人類。許珮雯指出，人工智能是人類培訓出來，「它學到甚麼也是人類提供」。企業在提升員工對數據及應用興趣的同時，亦要讓同事明白及遵守應用時的道德守則。如Microsoft內部有6大建置AI系統的準則，包括公平性、可靠性與安全性、隱私權與保密性、包容性、透明度，以及權責。

事實上，不少大企業早已開始進行數碼轉型，開始應用人工智能等工具並不困難。現時不少中小企也在急起直追，許珮雯提醒，數碼轉型不能一蹴而就，尤其要更新公司內的文化。

她以Microsoft當年建立Growth Mindset文化為例，就算本已是科技界中人，也需要一步步來：「不是高層發一個電郵出來，就可成事。」也要用上了一年多，大家才漸明白及習慣當中的道理及要求。她舉例，如公司內供同事及客人飲水用的杯，也有用來宣傳Growth Mindset文化。

倘不再轉型 企業或現危機

她相信「有心唔怕遲」，若企業不再進行數碼轉型，不但是落後，更可能會出現危機。作為僱主及公司的營運者，需明白初期的投資是不可或缺，但她從經驗中可肯定，長遠來說，企業的投資回報及效率會更高。「在文化上鼓勵同事創新及作嘗試，有需要時更協助落實。」







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