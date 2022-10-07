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由於科技進步，跨界經營是常常發生的事情。在房地產科技的領域裏，軟件公司有絕對的優勢，舉個例，騰訊2010在南山區科技園投得了一塊土地，並計劃建造34.2萬平方米的總部大樓，即今天的騰訊濱海大廈。大廈造價約40億元人民幣，負責項目的人在想：怎麼可以把這個投資賺回來？整幢大廈沒有一平方米是作出租用途，全是供集團內部使用。騰訊是一家科技公司，科技賦能在房地產是最好的選擇，若果再建築的時候，有一套軟件系統可重複使用，並可以賣給其他公司產生效益，物業管理也是另一個很好的場景，就憑他們出息的科技優勢，兼有很多客戶願意使用，光靠賣軟件系統已在四年間把40億賺回來！至於傳統的建築公司和物業管理公司，由於對行業太過熟悉，在科技化的進程中，可能沒有絲毫經驗的公司更大膽，公司可能有的既得利益者會出手阻礙，情況如同柯達公司一樣，它是第一家發明數碼照片及相機的公司，但內部管理層害怕影響既有的菲林利潤，原本可以領導市場的機會白白浪費！

鏈家的創辦人左暉先生，也是少數能夠有洞見的人。鏈家在多個大城市如北京、天津和成都，在地產中介業務也超過六成以上，靠自然增長，鏈家肯定會壟斷整個行業。左暉深知只有科技可打敗他們，Uber和Airbnb是最好的例子，說不準一家物業代理平台會取代他們，與其坐而待斃，不如自己搭建一個，貝殼找房（2423）2018年4月應運而生，2020年8月可以在紐約交易所上市，最高的市值達6,600億港元，今天市值也有1,608億港元，遠較重資產經營的鏈家增長快很多！

（影片由作者提供）

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