加入最愛專欄 收藏文章

從前在幼稚園學英語的時候，ABC是由A for apple、B for boy學起，十年前便進化至A for astronaut、B for barbarian、C for chimpanzee。到了今天，如果幼稚園學生不知道A for AI（人工智能，Artificial Intelligence）、B for blockchain（區塊鏈）、C for cloud computing（雲端計算）、D for big data（大數據），便會輸在起跑線，事關這是近幾年非常火熱的互聯網科技的核心，未來也將會繼續以光速進行革新，地球也比從前轉得快，為了使讀者更了解何謂互聯網科技，以下將會逐一介紹。

本篇就由AI（人工智能）開始，人工智能始於上世紀80年代，當時分成兩大陣營，一個是以規則為主導（rule based），另一個則以神經網絡（neural network）作核心。兩者從字面上很難理解，但說白了，一個是死讀書，而另一個是教它怎樣思考。規則主導即教它A便會是B。舉例說：一個圓面在頂上加兩個三角，便教它這是貓，但會容易出錯，因為世界上有很多不同種類，摺耳貓的話便辨認不了。而神經網絡為核心則教它怎樣思考，learn how to learn（學習怎樣學習），這也是哈佛大學的教育宗旨。電腦審視大量貓的圖片，從而得知貓的特徵，從而判斷出哪一隻是貓。早些年AlphaGo便是從大量實戰去學國際象棋和圍棋，把世界棋壇大師殺得片甲不留。

房地產科技的人工智能在設計方面已應用在人工審圖，要符合不同城市的建築條例，便可以用rule based方法，要怎樣改善空間佈局，便給予多一些大師級的作品，讓它學懂箇中精萃。找房apps則利用人工智能，找出合適的樓盤給使用者，不需要使用者自行填寫找房的參數，apps比使用者更加了解自己。

（影片由作者提供）







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看