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「勢」是指數碼化和互聯網是大趨勢，世界所有人都不能迴避，不願意面對大勢只是作鴕鳥而已，不願意面對現實，你終歸也會被市場淘汰，躲也躲不了。

「器」就是引入適當器材，如運算速度較高的電腦、傳送快捷的Modem、建築物用的IOT或安全穩定的雲端儲存器，工欲善其事，必先利其器，企業要數碼轉型要對器材須要有基本的認識，以免浪費金錢引入不恰當的器材，每一粒子彈都要用得其所。

「術」便是數碼轉型的戰術是怎樣，是靠內部改造還是依仗外力去轉變，舉例一間傳統建築仰怎樣轉為數碼化，是培訓內部人員轉型，還是外聘人才或外判業務都是可行的戰術，視乎領導人的想法和公司文化。

「法」便是制度的轉型，企業的架構未能明確設定，轉型只能是曇花一現，不能持久，如何建構一個數碼化友善的制度與環境是讓企業持續的重點，包括人才選用、工作技能培養、企業內部規章與績效評估制度等。在互聯網時代，資本並非最重要，人才反而是最重要的，企業需要培養員工有下列的軟性技巧：批判性思考、複雜溝通能力、創造力、適應力和生產力。另外未來僱主／僱員制度可能會隨着雲端發展成熟，或年輕一代喜歡在家公作（Home Office）而轉變為夥伴關係合夥（partnership）或自由工作者（freelancer）制度，制度的設計便成為關鍵，制度要驅使他們勤奮工作並得到應有的報酬，企業才有競爭力。

數碼轉型能否成功的是「道」，即Mindset思維是否已完全改變？企業基因轉型，怎樣將企業所有員工重視數碼和創新並成為企業的基因（DNA），讓員工大膽想像未來，透過結合網絡和資訊科技改變產業既有運作模式。基因中須要有顧客導向中心思維，互聯網世界顧客的反應非常快，稍為不適當處理顧客反應會釀成災難。落實執行的文化，互聯網世界很容易流於紙上談兵，只談怎樣顛覆現有制度，但缺乏落實新思維的手段和方法而成為空談。領導人可能要有宏大的理想，如Airbnb的概念要顛覆整個世界的商業模式。







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