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很多人只懂抱怨只是說資源不夠，幹不出一番事業，筆者強調在互聯網年代，生產力是數據（Data）x演算法（Algo）。在互聯網時代，我們常常聽到一個詞語「彎道超車」，在賽車場上賽道是彎彎曲曲，厲害的車手並非在直路超車，依靠汽車的馬力取勝，而是在彎道中，超車取決於賽車手的膽色和技術，在互聯網世代也是一樣，鬥的並非是財力而是腦力。

除了生產力模式轉變之外，大環境的變化也造就了彎道超車，COVID 19疫情、俄烏戰爭及去全球化都是大環境巨變，一直太平盛勢，海外昇平，已建立一定勢力的財團和大品牌只會愈來愈強，給小公司或後來者，甚至創業者的機會愈來愈少。正如賽車比賽，若只有直路，先起步者佔盡優勢，然後只是比併引擎馬力強弱，在強者愈強的世界，差距只有愈來愈大，只有領先者犯錯，後來者才有機會。而彎道，就是給後來者的另一機會，彎道不只是為我或為你而設，是所有人都會共同遇上的大環境，正常情況是要減速，就看我們能否高速入彎，超越前車。

企業的存在是解決顧客的痛點，內地Proptech企業「土巴兔」是一家互聯網家居裝修行業的C2B平台，通過買賣互聯網管道消費者的家居裝修需求來獲利，他們推出了一個新業務「裝修保」嘗試解決裝修常常出現的問題，多年來，裝修行業亂象叢生，嚴重影響到業主對於整個行業的信任度。要想根治行業缺陷，不是件一勞永逸的事情。因而，「土巴兔」在自身發展過程，始終尋找問題、發現問題、解決問題，逐一完善服務為業主提供更為貼心的服務。2012年，「土巴兔」打破傳統家裝交易模式，提出「先裝修後支付」的資金託管服務，並推出協力廠商質檢服務，從銷售到驗收環節層層設置，進而改善了C端的體驗難題與B端的服務標準。通過裝修保，土巴兔在裝修行業的B＼C兩端均實現了案例累積，構建平台壁壘；不僅起到了「護城河」作用，也是公司更好地服務於使用者的保障。

（影片由作者提供）







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