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房地產的產業鏈非常廣泛，由傳統的建築發展、軟件以致平台，企業的增長模式都不一樣，大致可以分為三種模式，這種模式的著重點也不同，亦要認清楚自身的定位，才可以制定適當的策略。

1. 產品導向型（Product-led）

香港的房地產發展商在買家心目中有不同的等級，他們認定某一個發展商的建屋質素比其他人高，價格也賣得比其他發展商貴，舉一個最簡單例子，長沙灣四小龍在同一個位置，理論上價格應該相近，但實際上不同發展商價格仍有分歧，原因是在產品上，有些發展商無論在用料和設計更優勝，在產品的質素上分了高下。另外軟件也是鬥產品質素，所以它們很快便作出更新來留住顧客。

2. 市場導向型（Market-led）

若果有一件產品沒有牌子你是分不清有何差異，而當貼上牌子之後價格相差很大，這表明你做市場推廣做得非常成功，名牌建築師收費比一般建築師為高，原因是發展商可以標榜由名師設計，有利銷售或出租，作為項目的賣點，你便需要想辦法把名氣弄高，從而賺取溢價。人是靠觀感的東西，當大眾認定你是大師的時候，話語權便在你手中。

3. 銷售導向型（Sales-led）

他們以銷售人家的產品為主，如地產代理便是，顧客使用他們的服務有不同原因，可能他們能提供貼身的服務，可能是給予最快的資訊，個別地產代理要突顯他們的強項是甚麼，尤其是今天是網絡的世界，顧客大多從網絡上得來，你要定好你的目標顧客來自哪裏，給合適的資訊於他們。

（影片由作者提供）







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