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2012年當時兩大首富馬雲和王健林就電子商務打下億元睹局，若果10年之後電商能在中國零售市場份額佔到－半，王健林便會給馬雲一億元，若果達不到，馬雲付王健林一億元，有人統計2022年的電商總收入不足20萬億元人民幣，和社會消費品零售總額44萬億元比，電商份額約為44% ，雖然在過去10年電商的初期增長速度非常快，但在近幾年由於基數大，增長速度已大幅放緩，畢竟人都是需要實質體驗。

成立於2010年的小米，最初它們賣手機完全沒有打廣告和通過實體店，完全依靠它們經營的粉絲團作銷售，直至2015年小米生態圈和產品的品種數量已足夠支撐它們可以開實體店，小米之家應運而生，並在北京開了第一家店；另外一家以快銷時裝主打的Shein ，銷售額已在2022年超越了Zara 和H&M，它們的競爭優勢在於三點，低價格x強大社交媒體營銷x零活供應鏈，它們能夠引起顧客購買是靠幾張拍得吸引人的照片和短視頻，全部依靠線上銷售，但在2022年底在日本東京也開了全球第一家實體店。

兩者不約而同都選擇開實體店，其中一個原因是人始終喜歡有看到見摸得著的東西，會增加粉絲的黏度，第二是它們的銷量已經夠巨大，可以做到線上和線下可以同價，從前線下店舖和電商最大的差別在於由廠家到零售店有很多成本，令到線下商品很難和電商競爭，所以傳統商店轉去經營電商會損害自身利益，一般都較難成功，但反過來由電商轉到線下便容易得多，它們有足夠利潤空間去維持統一價格，更何況商場在招租它們入駐的時候會給它們很多優惠，令它開店成本有優勢。











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