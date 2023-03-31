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ChatGPT今年平地一聲雷，它的出現令到很多人憂慮自己飯碗不保，在一百多年前汽車出現的時候，馬伕被淘汰了，但新的工種隨著汽車應運而生，這就是駕駛員，與其花時間去擔驚受怕，倒不如去了解它並去駕馭它，來一個反客為主。聊天機械人ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer) 其實是一件工具而已，你輸入問題或想得知的東西，它便會透過AI去完成任務，它始終是一件死物沒有靈魂的，靈魂是要它的主人賦予才有的。

筆者舉一個TVB劇集「新四十二章」作解釋，這部劇集顛覆了我們穿越劇的想像，若果我們向ChatGPT說：「請準備一個以鹿鼎記四十二章經為至題的劇本」，出來的劇本肯定不好看，因為Garbage In Garbage Out，輸入是垃圾輸出的肯定是垃圾，但是你輸進一個身形嬌小的女孩子做鰲拜和陳近南、大學教授做現代康熙、男護士做建寧公主及一些奪寶構想，讓ChatGPT作分場安排及撰寫對白，這個劇本才有機會變得好看，因為你它輸入了靈魂。

同樣道理，建築師把心中構想的東西輸進去，由ChatGPT作執行把它呈現，創作的並非ChatGPT而是建築師，它只是聰明一些的手腳而已，房地產的宣傳文案也是一樣，寫一段感動人心、刺到痛點的文字也需要輸入靈魂，筆者絕不相信ChatGPT可以百分百取代人類，一些上班没有靈魂的員工就算没有ChatGPT也會早晚被取代，只差時間而已。







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