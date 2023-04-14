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內地的房地產經過幾年整頓以後，很多內房開發商已陷入困境之中，陽宅市場在一個艱苦經營的階段，但反過來陰宅市場卻一位難求，骨灰龕位疫情期間價格仍在上升之中，很多朋友不明白甚麼是元宇宙和虛擬資產，筆者希望用最易明的語言去解釋，陽間和陰間絕對是一個最好的例子。大家在不同的宇宙和維度，冥幣和衣紙就是虛擬資產，殯儀業到今天已經發展到第四代：

殯儀業 1.0︰傳統的墓地，在山頭理葬先人

殯儀業 2.0︰具規模墓殯儀園區，由專人負責管理

殯儀業 3.0︰殯儀園區再加上旅游，由於墓園的選址較為偏辟，要搭配住宿給孝子賢孫過夜，從旅游業的思維去經營

殯儀業 4.0︰在3.0之上在加上元宇宙的模式去經營

由於AR、VR和ChatGPT技術日益成熟，先人可以重新投影在後人面前。我們不僅僅於清明或重陽的時候前往拜祭先人，當我們失落或有些事情想和他們分享的時候，亦可以和他們傾訴。如果我們把先人大量的視頻數據輸入，便可以塑做出具神態的虛擬人。從先人的對答說起，利用ChatGPT可以掌握講話的節奏和語調，更可以分析先人的思考模式，跟先人真身的對答相差無幾，筆者相信有很多人也希望獲取這個服務。

另外我們也可以購買一些虛擬資產給他們，如最新的衣服或電子設備，令他們緊貼陽間的潮流，有大量空間給我們想像。以前星球大戰的情境，主角跟過世的人對話的情節，四十多年後終於可以實現，很多傳統的產業是需要放入新元素去解决顧客的痛點。







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