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宜家傢俬是一家走進店內，從來不會感受到銷售員壓力的門店，顧客可以隨意體驗所有傢俱，直到你對產品感興趣為止，才掏腰包去購買，門店來自大部份的收入佔75%，據它們2022年報顯示，線上銷售只有22%，而剩下來的3%是為顧客提供服務。

宜家全球銷售額超過386億歐元，而宜家中國銷售額超過33億元歐元，佔全球8 %的市場份額。每間宜家商場，都是一個體驗空間。消費者可以親身到展廳裹試用沙發、床、椅子，再決定是否購買。顧客不僅能夠隨意觀賞，還能夠進入各個精心佈置的樣品房間，體驗設計師對空間巧妙的規劃和利用，在溫暖、舒服的居家氛圍中，找到自己喜愛的商品。如果有用餐的需要，無需走出商場，宜家餐廳就提供美味實惠的瑞典食品，用餐的同時再一次拉近了與宜家的距離。公開透明的營銷訊息，打破消費者的疑慮也節省不少時間。

宜家就是用這種「一站式體驗」提倡休閒式的「娛樂購物」，打造出一種遊樂園式的商場。宜家在中國商場平均佔地面積達35,000平方米，一次商場瀏覽最少需要花費1.5小時，餐廳每年有超過10億人民幣的餐飲收入。無論美味的食物或輕鬆愉悅的環境，都是為了讓顧客盡可能延長在商場停留的時間而設置。也因此在這種身心愉悅的氣氛中，顧客對時間的感知變得模糊，變得緩慢，進而建立了一種「出外放鬆的體驗」。而宜家對於睡覺者的不驅趕政策，是其它店舖不能容忍的。

宜家採用先定價後研發的方式，突破了傳統的先生產，後以成本的基礎上考慮定價的思維。在設計過程中，設計師首先得到的是該產品的銷售價格，然後在此基礎上設計師將從設計樣式、設計結構上入手，最後設計師要與能提供該價格體系下的生產商一起協同工作，共同完成選料、打樣、定型直到包裝整個工藝流程，這樣將保證了宜家產品低成本的優勢，一旦推出將絕對在市中具有極強競爭地位。







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