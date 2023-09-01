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互聯網的發展應該由上世紀說起，還記得八十年代我在理工學院讀書的時候，才開始電腦聯網，用的也還是 56Kbps 的電話線。神劇《 大時代 》中劉青雲飾演的方展博和林保怡飾演的陳滔滔便是用電腦溝通，草船借箭破了陳萬賢（ 江毅飾演 ）的鐵索連舟股票集團。 到 2000 年科網時代，很多 .com 公司湧現，只要吸引到眼球便有資金飛身撲上要入股，到頭來南柯一夢，很多朋友打回原形。

要經歷十多年苦幹，今天才可以發展概念性的 B2B、B2C、C2C 或 online to offline 等模式，這些實質的例子都足以辯證互聯網並不是泡沫，而只是需要時間去沉澱和發酵。 傳統媒體以「 內容為王，資源為後 」的策略去經營， 今天已被市場顛覆了。新媒體以「 渠道為王，傳播第一 」 的玩法把傳統媒體打得落花流水，短短十幾年已發展了三代：新媒體 1.0 是門戶網站、BBS 論壇和討論區，2.0 則是微博、微信公眾號和 YouTube，除了4G 技術和智能手機的普及，3.0時代以 show 場、電商直播和短視頻為主，抖音短短兩年間不但在內地竄紅，更傳遍整個地球。網絡上流傳「得 9500 得天下」的說法，即得到95後和千禧後的年輕人垂青便如同得到屠龍刀和倚天劍，可以一統江湖。

新媒體3.0佈局最確切的玩法如下：

1. 在抖音做品牌，去吸引眼球，要的是聲浪（make noise）

2. 在快手做轉化，做網紅直銷，要的是銷量（sales volume）

3. 在微信做服務，以維持關係，要的是閉環（closed loop）

4. 在淘寶做沉澱，望建立習慣，要的是復購 （repurchase）

上述是一套需要一隊團隊去跟進的組合。單打獨鬥的年代已經過去，內地便出現了很多 MCN 公司，提供一條龍服務，由選貨、市場和價格定位、KOL 培訓、文案撰稿、拍攝和後期，物流報稅、清關和售後服務等都要跟進。雖然我們看到極成功的 KOL 例子，如李佳琦在光棍節賣出8億元化妝品，或者 Viya 在一個冬至每秒售出五百瓶茅台。但千萬別認定 KOL 是件簡單事，漠視了整個新零售每位參與者的努力。在地球越戰越快的年代，連微信這巨企也擔憂被市場淘汰要搞微信直銷，我實在詫異很多香港朋友可以容忍形勢落後於人。







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