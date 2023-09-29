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過往的消費全是能觸摸得到的物質交易，這裹我想借用愛因斯坦偉大的方程式去解釋——七十年代流行過一句口頭禪：「知就知，唔知就 mcc」，這裹的 mcc 不是現在的網絡潮語「蒙查查」，而是能量和物質的互換方程式E=mc2 。過去消費都是右側的 m（mass），即衣食住行，全都能看得見、摸得到，但精神消費全是關於左側能量，例如光、聲音或思想等等。

按最新標準普爾指數顯示，能源佔成份股的比重由過去的三四成，下跌到今天的不到5%，正好反映了工業革命4.0或互聯網時代，新經濟賣的就是信息和平台，信息就是能量，視頻就是光的能量，音頻就是聲音的能量。它們觸摸不到，但我們可以透過互聯網去感受它。YouTube 的出現，令每一個人都可以擁有自己的電視台，YouTuber 可以透過視頻直接賺取瀏覽量的收入，更可以創造自己的IP（知識產權），由左邊無形的能量轉化成實質的金錢。

互聯網思維有五大重點：

1. 去中心化

2. 個別計算

3. 泛連接

4. 精神消費

5. 平台搭建

我這幾年從實踐中汲取經驗，因為現在真的是行c（光的速度）的年代，大學已追不上新經濟發展的步伐，只有落水才會學懂游泳，否則只淪為趙括的紙上談兵，永遠不知道真實世界怎樣運轉。以成為可獲利的YouTuber為例，有兩個先決條件要滿足︰一是要有1,000個訂閱者；二是要一年內有24萬分鐘的瀏覽量，我用了4個月才能達到，方能一窺可收費的後台。雖然可以收取的費用一天幾十元，但確實是一份很好的習作，幫助自己建立IP。零宣傳費用，但創造了看不見的品牌，再利用IP去變現，即以前很多人說的「有名後才有利」。更厲害的人便會以IP去搭建平台，創造更大利益。

內地的自媒體發展比香港跑得前和快，人稱「羅胖」的羅振宇早年前離開電視台，在微博創造自己的頻道，每周上載50分鐘的視頻，展現了他的博學和經營思維。他單憑嘴皮子便成立了基金，創造精神價值，搭建了基金的平台，是擅於把能量（IP）轉化為物質（ 金錢 ）的佼佼者。







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