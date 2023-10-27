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銷售方法有各種不同套路，有些人玩權威、有些人玩稀缺性、有些人玩催眠，各適其適，筆者玩的知識型KOL便是玩權威扮大師，比公司醫生還要高一級的「公司陳奕迅」（即「公司醫神」），診金、藥方和藥物可以隨便開價，尤如玄學界師傅一樣收取的可以是天價，還有長長人龍排期，但造神運動需要時間沉澱，催眠大法可以即學即用。

銷售員若要推廣一個產品，說它有多好多好，並要求客戶考慮購買，儘管這個產品真的如銷售員說的一樣，性價比又高、功能又好，客戶也未必會購買，因為客戶聽到「考慮」的時候，真的被這個暗示語「考慮」喚醒，由本來衝動的想消費被拉回到現實世界，再考慮是否真的需要這個產品，銷售員有沒有誇大其辭，有沒有另一個地方售價更低，北方人常說烤熟的鴨子也飛走了。

坊間有一套7個Yes 銷售法，若果你連續問七個問題，而客戶的答案都是Yes 的話，意味著客戶像撞邪一般的乖乖的把錢包給你，或把銀行戶口密碼告訴你，任你予取予攜。舉一個在百貨公司賣鑊的例子，小伙子對著圍觀的主婦們說玄學中的紫微斗數中，夫妻宮的對宮是宮祿宮，若果你想你的另一半升官發財，夫妻感情一定要好，否則便會貧賤夫妻百事哀，做完舖排之後便可以開始問問題︰

1. 你們是否希望家庭和諧、夫妻和睦?

2. 你們是否想丈夫不會有小三?

3. 你們是否想丈夫晚晚回家吃飯?

4. 你們認為我煮的心型牛排漂不漂亮、香不香、能留住你老公嗎?

5. 你們認為花多一些錢買一些好廚具嗎？

6. 為了你的全家幸福，今天就要用這個廚具煮一頓幸福飯，你們想不想?

7. 為了你的子女想過著富裕生活，這個廚具你要馬上購買，事不宜遲，對不對?

經歷這七個催眠式問題之後，一般婦人應該抵擋不了，雖然認為廚具的價格有點貴，但對比一生幸福和將來有數不盡的榮華富貴，多花一點也是值得的，她們便會排隊打開錢包付錢。

一個能打動人心的引子和七個洗腦式的問題引導是對付一般普羅大眾的最佳手段，想提升業績的銷售員不妨花多點心思鑽研一下。







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