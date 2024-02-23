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一般而言，只有國際性的4A廣告公司所精心製作的廣告片，才有機會平地一聲雷，瞬間帶紅一件商品。一段素人製作、十多秒的普通視頻更絕不可能讓一個主題公園火紅起來。2019年，一個遊客卻將不可能變成可能。

位於西安的大唐不夜城，一直有定期的表演節目，其中一個環節是真人裝扮表演——一位打扮成唐代美人的表演者在不倒翁上與觀眾互動。一名遊客拍下了這段表演，再配上音樂和字幕，放上了主流社交平台抖音。這條普通不過的短視頻，卻登上了2019年播放量最高的景點首位。

西安曲江這地方，我也曾於幾年前去過，住的酒店就在大唐不夜城旁邊，但當時認為它也是一般的旅遊消費點，實在提不起勁前往一逛。然而，如今這段《不倒翁小姐》視頻獲得2.9億瀏覽量和300萬點讚，吸引很多人慕名前往，日均客流量高達10萬餘人次。不少遊客進場只為一睹「不倒翁小姐」的風采，每晚表演現場都人山人海，該表演者馮佳晨也在一夜之間成為網紅，獲得不少大公司的合作邀請。根據華盛頓商學院出版的《瘋潮行銷》，有一個解釋可以拆解《不倒翁小姐》爆紅的背後原因。

網絡行銷中，最厲害的招數便是MGM（MemberGetMember，客戶帶來客戶），說的是「與其獲10萬人讚賞，不如獲100人瘋狂著迷來得更具宣傳效果。」旅遊從來不是剛性需求，並屬於主動購買型的產品，同時也在價格上區分為重要產品。屬於主動型購買、重要的產品，要突圍而出便要靠氛圍。

《不倒翁小姐》這段視頻恰恰就能帶出歡樂和好玩的氣氛，令觀看的用戶有一種想置身其中的渴望。戲劇化的畫面，配上優美的音樂，有助喚醒人的情緒，就好像心中一把聲音在呼喚「是時候出外轉一轉，好好穿越到大唐盛世感受一下了！」接近3億的瀏覽量轉化成每天10萬（即一年內至少有3000萬）的進場人次，轉化率接近10，是一個偶然成功的瘋潮行銷案例。







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