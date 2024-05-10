電子商務 | 甚麼是B2B、C2B？淘寶是C2C？一文睇晒4大電子商業模式讓你趕上熱潮

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在2000年的時候，很多人大談商業模式，在咖啡廳常常聽到B2B、B2C、C2B和C2C等，那個時候聽得一頭霧水，經過十多年深耕，各種模式出現和有業務出現，才令大家知曉。

電子商業模式基本上可分成四種，分別是B2B、B2C、C2B和C2C。單看這幾個英文字母很難知道實際的操作，我嘗試用以下例子去闡明不同的商業模式：

1. B2B

商業對商業未有互聯網之前，要尋找物料供應商或廠家，便有賴一些商業目錄名冊（businessdirectory），有些名冊會細分成不同行業如鐘錶、成衣等，有些則包含各行各業如本地商業目錄「黃頁」。商業世界便靠名冊或展覽作出配對，阿里巴巴的馬雲看準了這個商機，在電腦網頁為商家提供資料，建立平台方便雙方配對，商家為了搜索時能排到頭幾位，便需要付出相關費用，阿里由此起家。

2. B2C

商業對客戶阿里巴巴在B2B成功之後，便成立了天貓商城，是一種商家對個人的交易方式。天貓今天已成為購物商城，擁有1.2萬個國際品牌，18萬個知名大牌，8.9萬個品牌旗艦店，商店需要交付保證金才能進駐，並要向天貓繳納5%的佣金和0.5%的扣點，同時需要開具發票。

3. C2C

客戶對客戶淘寶是亞太區最大的網購零售平台，產品來源多為批發或代理。淘寶容許個人開店，而天貓需要公司進行註冊。打個比喻，天貓像名牌大商場，賣的是知名品牌大貨，而淘寶則是地攤，走的是薄利多銷，物美價廉的銷路。

4. C2B

客戶對商業這裏並不是指客戶賣貨給商家，而是由客戶驅動需求。內地的拼多多或Groupon便是佼佼者，他們創造了平台結合一定數量的客戶，向廠家或品牌商下訂單，由於免去了中間人、代理商和倉存的費用，便可以用較低價格成交，買方、賣方和平台方都各取所需，各自也得到好處。

我認為大家今天就要認識最基礎的電子商業模式，否則便搭不上這輛高速行駛的列車。







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