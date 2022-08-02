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隨著用戶逐漸關注網絡私隱問題，不少科企相繼出招，例如 Google 將逐步淘汰第三方 Cookie。作為網店商戶，到底該如何準備，迎接無 Cookie 時代？

網絡廣告是重要宣傳渠道之一，過往很多廣告商都會透過第三方 Cookie 收集用戶個人數據，有助找出合適廣告受眾，提升宣傳效益。不過，隨著用戶逐漸關注網絡私隱問題，不少科企相繼出招，例如 Google 將逐步淘汰第三方 Cookie。作為網店商戶，到底該如何準備，迎接無 Cookie 時代？

Cookie 是甚麼？

簡單而言，Cookie 就是用戶的網絡足跡。它是一個文字檔案，當用戶啟用 Cookie 後，網站可以藉此記錄用戶的瀏覽記錄，例如登入狀態和偏好設定。用戶再次瀏覽該網站時，網站便可根據 Cookie 辨認用戶，然後載入相關記錄，讓用戶得到既流暢又方便的瀏覽體驗。

Cookie 通常分為 2 大類別：

1. 第一方 Cookie：由瀏覽器網址列中顯示的網站建立，只記錄用戶在同一網域的瀏覽記錄

2. 第三方 Cookie：由其他網站建立，可以跨網域記錄用戶的瀏覽紀錄；這些「其他網站」會在建立第一方 Cookie 的網站提供廣告內容

廣告商可以透過第三方 Cookie，精準投放個人化廣告，但同時衍生潛在私隱問題，惹來各界關注。為保障用戶權益，各大科企相繼採取行動，例如蘋果在 Safari 提供「防止跨網站追蹤」功能、 Mozilla 在 Firefox 設有「加強型追蹤保護功能」，讓第三方 Cookie 失效。

Google 亦計劃於 2023 年淘汰 Chrome 支援第三方 Cookie 的功能，並透過「隱私沙盒」（Privacy Sandbox）計劃下的新技術作為替代方案，平衡用戶與廣告商的利益。

（圖片由作者提供）

網店商戶 3 大對策

隨著第三方 Cookie 的威力不斷減弱，針對掌舖商戶，各位不妨參考以下 3 招，提升宣傳效益，務求將影響減至最低：

1. 收集第一方數據：商戶可在網店安裝「Google Analytics」，收集第一方數據，然後分析顧客特徵，例如地理位置、瀏覽行為等，有助制定銷售和營銷策略；此外，各位可以透過「智能行銷助手」取得網店實用數據，包括總銷售額、未結賬的購物車數量、訪客來源等，同樣有助調整營運策略。

（圖片由作者提供）

2. 索取顧客聯絡資料：商戶可以透過會員管理及分級功能，直接收集顧客個人聯絡資料，例如電郵地址和電話號碼，並適時通知他們索取專屬優惠，有助催谷銷售；此外，商戶在網店經 Firework 進行直播帶貨時，可以善用其互動功能（Interactions），向觀眾索取聯絡資料，然後同樣提供專屬優惠，將流量轉為銷量。

（圖片由作者提供）

3. 善用社交媒體數據：社交媒體亦是網店重要宣傳渠道之一，商戶發布貼文後，可到帳戶管理後台取得不同數據，例如貼文觸及和互動數目、追蹤者特徵等，同樣有助制定和調整宣傳策略。

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